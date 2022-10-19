Год классической музыки ВКонтакте: пользователей ждут онлайн-концерты лучших симфонических оркестров страны

Трансляции живых выступлений пройдут в официальном сообществе Московской филармонии в социальной сети

Социальная сеть совместно с Московской государственной академической филармонией — одной из крупнейших концертных организаций мира — запустила очередную годовую программу онлайн-концертов классической музыки. В наступившем сезоне миллионы пользователей ВКонтакте смогут насладиться трансляциями живых выступлений лучших оркестров страны и знаменитых исполнителей.

Первый онлайн-концерт сезона, посвящённый Международному дню музыки, эксклюзивно прошёл 1 октября в сообществе Московской филармонии ВКонтакте. Пользователи в режиме реального времени наблюдали за выступлением Дениса Мацуева с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева. В программе прозвучали фортепианные концерты Иоганнеса Брамса со сцены Концертного зала им. Чайковского. Всего трансляция из Концертного зала им. Чайковского собрала более 440 тысяч просмотров.

Ближайшие онлайн-концерты также состоятся в октябре. Так, 19-го числа в 20:00 в сообществе Московской филармонии пройдёт трансляция концерта «Вещь в себе», посвящённого произведению легендарного русского композитора Сергея Рахманинова «Симфонические танцы». 23 октября в 14:00 пользователей ждёт концерт«Сказки с оркестром», основанный на культовой повести британского писателя Алана Милна «Винни Пух и все-все-все».

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«Более шести лет мы поддерживаем подобные инициативы и знакомим миллионы пользователей социальной сети как с золотым фондом мировой культуры, так и с современными арт-проектами. Благодаря прямым трансляциям ВКонтакте концерты классической музыки могут быть услышаны и увидены в любой точке мира, где есть интернет. За это время мы успели собрать постоянную аудиторию слушателей. Помимо этого, мы запустили второй сезон программы грантовой поддержки культурных институций, что помогает проектам культуры находить аудитории на платформе быстро».

Московская филармония успешно проводит многокамерные трансляции выступлений оркестров ещё с 2012 года. Она стала одной из 44 организаций, выигравших грант ВКонтакте и получивших финансовую поддержку на продвижение в социальной сети. Таким образом, пользователи соцсети смогли приобщиться к классической музыке и увидеть более 800 выступлений звёзд российской и зарубежной сцены.

В начале 2022 года ВКонтакте громко отметила 100-летие Московской филармонии масштабным онлайн-концертом. Гала-мероприятие транслировалось для миллионов пользователей социальной сети по всему миру.