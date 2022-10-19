Расчеты комплексов «Леер-3» ищут иностранных наемников в украинских сараях

В момент съемки операторы комплекса засекли разговор местного абонента с абонентом из Нидерландов. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует боевую работу комплекс радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки «Леер-3» предназначен для подавления GSM-связи при помощи помех, передаваемых специальным беспилотником.

Летательный беспилотный аппарат «Орлан-10» поднимается на несколько километров в воздух и заменяет собой вышки мобильной связи. Беспилотник оснащен специальными передатчиками радиосигнала, имитирующими работу базовых сетей GSM и противодействующими использованию абонентских терминалов.

«Такая аппаратура позволяет блокировать работу любых устройств в определенных диапазонах на удалении до 30 километров, а также дает возможность рассылать абонентам ложные сообщения», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Однако, по словам военных основная задача расчетов комплексов «Леер-3» – обнаружение массового скопления абонентов сотовой связи в лесных массивах, вдоль русла рек, в деревенских сараях и других нехарактерных для этого местах.

- Часто наблюдаем появление иностранных абонентов, - рассказал командир подразделения Алексей.

В момент съемки операторы комплекса засекли разговор местного абонента с абонентом из Нидерландов.

Координаты таких скоплений в районе специальной военно операции незамедлительно передаются в штаб для принятия дальнейших решений.

Как правило, в места таких скоплений отправляются штурмовые отряды или наносятся точечные артиллерийские удары.