«Я понимаю, куда еду»: Руководитель патриотического клуба из Серпухова записался в армию добровольцем

Константин Оболонков организовал патриотический клуб «Маргеловец» в 2013 году. Фото: Александр РОГОЗА

- Когда ребятам рассказал о своем решении, поначалу у них был полный шок, - рассказывает бывший десантник Константин Оболонков. - Кто-то из детей кинулся обнимать, разрыдался: «Вы там все погибнете!» Но это прошло. Я объяснил, что не могу иначе. Зачем же я почти десять лет им это все рассказываю, если сейчас сам не пойду добровольцем? Я мужчина. Защитник Отечества.

Оболонков девять лет назад организовал в родном подмосковном Серпухове патриотический клуб. Название родилось само собой - «Маргеловец». Памяти легендарного командующего Воздушно-десантными войсками 1950-1970-х Василия Маргелова. Это в честь него аббревиатуру ВДВ сами же десантники иногда в шутку расшифровывают как «Войска Дяди Васи». Константин Оболонков сам прошел десантуру сначала как срочник, а потом еще несколько лет служил по контракту в разведке ВДВ, в том числе участвовал в контртеррористической операции на территории Чечни. Гвардии старший сержант, замкомандира разведывательного взвода. Вернувшись на гражданку, серпухович работал в охране. И в какой-то момент решил, что полученными в армии навыками обязательно нужно делиться с молодыми ребятами.

Вместе с Оболонковым добровольцами уезжают его друзья - учитель рисования Владимир, бывший воспитанник «Маргеловца» Константин и полицейский Андрей. Фото: Александр РОГОЗА

«ЕЩЕ ДО КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ 2014-ГО»

- Когда начались события на Украине - это еще в 2013 году было - появилось понимание, что нужно что-то делать чтобы готовить допризывную молодежь, - рассказывает. - Уже тогда лично мне было понятно, что добром «украинские дела» не кончатся, рано или поздно это затронет нас всех. Появилось желание внести какой-то вклад. Подчеркну: это было еще до Крымской весны 2014-го.

Константин показывает экипировку, которая была передана добровольцам от губернатора Андрея Воробьёва - это самая современная и качественная амуниция. Фото: Александр РОГОЗА

Оболонков нашел единомышленников, на первых парах патриотическому клубу активно помогала директор серпуховского Дворца молодежи Ирина Балкина - предоставила помещение, собирала материальную базу для занятий.

Сейчас в «Маргеловце» занимаются более 80 ребят в возрасте от семи до 18 лет. Учебные программы для курсантов (именно так здесь называют постоянных посетителей клуба) разработали весьма насыщенные. Дети изучают образцы стрелкового оружия, занимаются общей физической подготовкой, а еще у них есть теоретические и практические занятия по специальности «Военный разведчик», тактическая подготовка, дайвинг, парашютное и беспарашютное десантирование, высотно-штурмовой альпинизм. На практике все эти навыки закрепляются во время так называемых полевых выходов. Они бывают короткими, на три дня, и длинными - на десять дней.

Сейчас в «Маргеловце» занимаются около 80 ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Фото: Александр РОГОЗА

- Это ночевки с палатками на природе, во время которых мы не только практические занятия проводим, в полевых выходах дети сами себе заготавливают дрова, сами готовят еду, - объясняет Оболонков. - Это бесценный опыт.

ПАРАШЮТИСТЫ И ДЕВОЧКИ

Трогательный момент: как оказалось, все курсанты называют Оболонкова не по званию, не «товарищ командир», а по-простому, по-домашнему - дядей Костей.

- Мы все-таки как одна большая семья, - объясняет десантник. - В этих ребят столько сил и времени вложено, что для меня они все как дети. (Родной сын Константина Оболонкова сейчас проходит в армии срочную службу, - Авт.). Но все-таки «дядя Костя» держит некую дистанцию между нами. Панибратства у нас точно нет.

Около десятка курсантов клуба - девочки. Фото: Александр РОГОЗА

С 14 лет ребят начинают привлекать к прыжкам с парашюта. Ближайший аэродром, самолет Ан-2, высота 800 метров. В среднем за следующие три года, до выпуска из «Маргеловца», каждый имеет за плечами от 3 до 5 прыжков.

Занятия в клубе проходят шесть раз в неделю. Есть ребята, которые умудряются годами заниматься практически без пропусков. Но кто-то из-за такой интенсивности запускает учебу в школе и уходит. Текучка, как говорит Константин, есть. Из трех новичков такой темп выдерживает только один. Но при этом число курсантов только увеличивается.

Курсанты старше 14 привлекаются к прыжкам с парашюта. К выпуску из клуба каждый сделает до пяти прыжков. Фото: Александр РОГОЗА

Особая гордость Оболонкова за свою работу - ребята, которые затем проявляют себя на службе в армии.

- Менее чем за десять лет в ВДВ и подразделениях спецназа отслужило около двадцати наших выпускников, - говорит Константин. - Я уж про другие рода войск не говорю.

Особый разговор - девочки. На занятиях «Маргеловца» (мы вошли в клуб, когда ребята разбирали и собирали на скорость автоматы АК-74) сразу бросается в глаза, сколько здесь девчонок-подростков. На восемьдесят курсантов их около десятка.

В числе занятий - в том числе и тактическая медицина. Фото: Александр РОГОЗА

14-летняя Лилия рассказывает, что не личный рекорд - сборка автомата за 40 секунд. Двое ребят, которые занимаются по соседству демонстрируют свои навыки под запись: вправляются за 43 секунды.

Курсантки «Маргеловца» объясняют, что кто-то из них посещает занятия для общей подготовки, потому что интересно, кто-то - с прицелом на дальнейшую работу в силовых ведомствах.

- Я занимаюсь здесь третий год. После школы собираюсь поступать в колледж полиции, мечтаю стать следователем, - рассказывает школьница по имени Владислава.

На данный момент пятеро бывших выпускниц «Маргеловца» служат в подразделениях МВД и ФСБ.

ЭКИПИРОВКА - ОТ ГУБЕРНАТОРА

Вместе с Константином Оболонковым добровольцами записались трое его товарищей. Владимир - школьный учитель черчения и рисования, много лет занимается охотой, в «Маргеловце» был одним из инструкторов. Андрей - полицейский, чтобы уйти добровольцем, написал рапорт на увольнение. Второй Константин - бывший воспитанник Оболонкова. На момент начала СВО он служил по контракту, несколько месяцев воевал, потом контракт истек. Теперь вместе с друзьями и земляками возвращается в зону боевых действий.

Многие девочки идут в «Маргеловец», чтобы в дальнейшем работать в различных силовых структурах. Фото: Александр РОГОЗА

- Иного решения я для себя не вижу. Я знаю, куда поеду, кто будет моим командиром. Это то же подразделение ВДВ, в котором я служил раньше, - говорит Константин Оболонкова.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко передал добровольцам от губернатора Московской области сумки с современной экипировкой. В них - рюкзаки, легкие и качественные ботинки, зимние резиновые сапоги, тактические футболки, перчатки, ремни. Родители детей из «Маргеловца» подарили от себя дяде Косте и его друзьям баллистические очки и наушники.

- Кто будет заниматься с ребятами в патриотическом клубе после вашего отъезда?

- Остается группа единомышленников, ребята, у которых пока бронь. Они будут с детьми заниматься. Кроме того, у нас замечательный родительский комитет. Уверен, что до нашего возвращения они справятся.