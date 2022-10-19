Медики предупреждают: видеоигры вызывают у больных детей сердечные приступы

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Новое мрачное исследование показало, что дети с редкими заболеваниями сердца могут пострадать от серьезных — и даже смертельных — сердечных приступов во время видеоигр.

Исследователи проанализировали 22 случая, где дети в возрасте от семи до 16 лет с заболеваниями сердца испытывали нерегулярное сердцебиение (аритмию) вплоть до потери сознания во время игр. У шестерых произошла полная остановка сердца, а четверо трагически погибли. Исследование было опубликовано в журнале HeartRhythm.

Конечно, размер выборки крайне ограничен, и, конечно, речь идет о детях с уже выявленными серьезными заболеваниями сердца. Но это не означает, что нужно бездумно позволять детям играть в компьютерные игры, которые вызывают слишком бурные эмоции.

«Да, это относительно небольшое исследование, - сказал канадской телекомпании CTV News Шубхаян Санатани, глава отделения кардиологии детской больницы Британской Колумбии и соавтор исследования. - Но мы все же обнаружили, что военные игры оказались особенно опасными. Безусловно, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, от каких конкретных игр детей следует держаться подальше, но особенно внимательным следует быть родителям, чьи дети имеют заболевания сердечно-сосудистой системы».

- Известно, что соревновательный спорт может спровоцировать аритмию у восприимчивых людей, но еще никогда электронные игры не были противопоказанием, - говорят исследователи. - Возможно пора предупреждать людей об опасности, ведь в некоторых случаях это может спасти жизнь.