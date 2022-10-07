Они сражаются за Родину

Российская армия вызывает страх у врага и восхищение у соотечественников. А служат наши герои не ради похвал и наград, но ради правого дела. Каждый день на передовой - это новое смелое решение, новый подвиг и новые преодоленные трудности…

ОТБИЛИ ТАНК

А вот другой случай - танковая рота при поддержке мотострелковых подразделений приняла бой с ВСУ. Наводчик-оператор танка засек скопление живой силы противника. Благодаря танкисту российские солдаты уничтожили около 100 военнослужащих ВСУ. Но пока танкисты, «спешившись», отстреливались из автоматов, танк был обстрелян врагом и загорелся.

- Поставил задачу возвращаться за танком, забирать в любом случае и не отдавать противнику, что мы и сделали. Под прикрытием других танков потушили пожар. Затем было принято решение вернуться и дать бой противнику. Все вернулись живыми и технику не бросили. Молодцы ребята! - рассказал командир танковой роты Владислав.

НАКРЫЛ СНАРЯД СОБОЙ

В Башкирии открыли памятную стелу Герою России старшему лейтенанту Максиму Серафимову. Будучи командиром спецназа, он с первых дней принимал участие в спецоперации. В ходе разведки его отряд попал под шквальный огонь. Более десяти часов бойцы удерживали оборону занятого ими здания, отражая атаки из танков и гранатометов. При очередном штурме противник забросал отряд гранатами, одна из которых упала в двух метрах от российских военнослужащих. Оттолкнув товарища, Максим накрыл снаряд своим телом и ценой собственной жизни спас подчиненных от гибели.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

Старший сержант Антон Филатов - командир танка, помогал освобождать Мариуполь. От бойцов там требовалась ювелирная работа, ведь вокруг были мирные жители.

Антон Филатов.

- Противник работал в основном ПТУРом, РПГ, редко миноменотом. Старались давить противника и обходить мирных жителей, чтобы не зацепить. В этом очень, очень большие сложности, - рассказывает старший сержант о пережитом. - Если бы они не прикрывались мирными жителями, было бы гораздо проще. Они всех мирных жителей под видом эвакуации собрали в депо и там держали. В Мариуполе людям не давали выйти из города. Мне женщина рассказывала, как видела, что ее соседа расстреляли просто, когда тот попытался на машине выехать. 8 мая противник предпринял попытку контрнаступления. Выезжали на задачу. Потом, когда вернулись в поселок, где базировались, мирные жители плакали, обнимались, радовались, что мы вернулись.

С собой старший сержант носит в аптечке иконку. Выезжает с ней на все задания. Ведь чувство страха никто не отменял, а вера помогает его побороть.

СПАС ДВУХ РАНЕНЫХ

В результате обстрела на опорном пункте подразделения было выведено из строя оборудование, обеспечивающее электропитание. Несмотря на минометный обстрел, старший сержант Иван Невмержицкий выполнил срочный ремонт и восстановил электросети, что позволило не допустить потери управления подразделением.

Иван Невмержицкий.

После ремонта Иван оперативно вернулся на позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил отделение противника. От попаданий снарядов националистов одна из боевых машин загорелась. Старший сержант Невмержицкий находился рядом и немедленно бросился на помощь, вытащил двух раненых, которые были без сознания, эвакуировал в укрытие и оказал первую помощь. Благодаря слаженным действиям подразделения, в составе которого сражается Иван, атака превосходящих сил противника была успешно отражена.