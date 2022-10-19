Последняя роль Пьера Нарцисса: извращенец, падкий до русского фольклора

Последней ролью Пьера Нарцисса стал извращенец-русофил в сериале "1703" Фото: кадр из фильма

Музыкант и шоумен, скончавшийся 21 июня этого года, появился в третьем эпизоде сериала «1703» в онлайн-кинотеатре Okko.

Артист появляется в самом начале серии. Его безымянный персонаж сидит в ванной и занимается самоудовлетворением, не отрывая глаз от ноутбука. На экране вебкам-модель Аврора, облаченная в сарафан и кокошник, по прихоти чернокожего клиента размахивает фаллоимитатором под «Калинку-малинку».

Сериал «1703» - это абсурдистский детектив и черная комедия, снятый в мрачной стилистике нуара. Название отсылает к году основания Санкт-Петербурга, но действие разворачивается в наши дни. Страдающий депрессией опер в исполнении Гоши Куценко расследует загадочное исчезновение тел из моргов северной столицы в молодым напарником - приехавшим из Москвы жизнерадостным полицейским Вадиком (Кузьма Сапрыкин). В сериале постоянно звучат песни питерской певицы Татьяны Булановой.

Артист появляется в самом начале серии. Его безымянный персонаж сидит в ванной и занимается самоудовлетворением, не отрывая глаз от ноутбука. Фото: кадр из фильма

По словам режиссера Сергея Сенцова, сюжет навеян как окружающей действительностью, так и творчеством Федора Достоевского и фильмами Шейна Блейка («Смертельное оружие», «Славные парни», «Последний бойскаут»). В сериале также снялись Андрей Федорцов, Николай Фоменко, Павел Табаков, Роза Хайруллина и др.

Помимо Пьера Нарцисса, в сериале множество камео (эпизоды с участием известных личностей. - Ред.) и других известных лиц, не являющихся актерами. Так, в эпизодах появились журналист Иван Голунов, комик Илья Соболев, певец Шарлот.

«1703» снимали весной и летом 2021 года. В нем Пьер Нарцисс, которого время от времени приглашали сняться в эпизодах, сыграл свою последнюю роль.