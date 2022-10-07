Необыкновенный фашизм

Казалось, за время спецоперации украинские нацисты показали себя во всем своем моральном уродстве - когда прятались за спинами мирных жителей от снарядов или грабили людей и расстреливали за одно только подозрение о сотрудничестве с Российской армией, когда подло взрывали жилые дома, школы и детские сады в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях и когда показательно, на камеру, издевались над военнопленными, отрезая им уши и выкалывая глаза, чтобы потом выложить эти видеосвидетельства своей абсолютной жестокости в сеть. Но оказалось, предела изуверствам украинских боевиков, взращенных на идеях Третьего рейха, нет.

За гранью зла

Недавно в сеть попало шокирующее фото, на котором укронацист варит на походной плитке человеческую голову, подсаливая ее через локоть, как это делает известный турецкий повар-мачо Нусрет Гёкчена. Фарс, варварство и садизм, выставленный напоказ! Чтобы все боялись! Особенно слабые и беззащитные. И думали в ужасе, что боевики ВСУ, насквозь пропитанные нацистской идеологией, в жажде показать миру всю свою грязную подноготную, не брезгуют каннибализмом. А дело может быть даже еще хуже. Поговаривают, что на этом отвратительном и антигуманном фото запечатлено, как украинские террористы вываривают с человеческой головы ткани, чтобы потом сделать из черепа сувенир. Допустим, пепельницу или пресс-папье. Категорически не хочется признавать, что такое может происходить в современном цивилизованном мире, но приходится. Европейским гуманистам, пестующим «несчастную Украину», - наверное, тоже. Они на любые доказательства бесчеловечности киевского режима и его темного войска обычно скромно прикрывают глазки. И на этот раз промолчат? Или поймут наконец, с кем имеют дело и какого «козла» пустили в огород?

Кстати, кто-то из пользователей соцсетей заметил, что этот садист-боевик с фото внешне очень похож на ижевского стрелка Артема Казанцева, о котором страна узнала в понедельник, 26 сентября.

«Просто одно лицо с ижевским стрелком! Вот уж точно, бог создает зверей по подобию!» - написал в комментариях пользователь Олег Калинин.

Напомним, что Казанцев явился в школу, в которой когда-то учился, с двумя пистолетами и открыл хаотичную стрельбу. Погибли шестеро взрослых, 11 детей, а сам стрелок свел счеты с жизнью. Он явился на расправу с детьми и учителями весь в черном, в майке со свастикой. Символом, под которым благодаря корявой политике местной власти жила последние десятилетия Украина.

Язык не поворачивается повторить, как отреагировали последователи киевского неонацистского режима - сетевые обыватели, на убийство ни в чем не повинных ижевских детей состоявшим на учете в психлечебнице Казанцевым, которому явно кто-то промыл мозги. А на Украине агитаторы и политмодераторы умеют это делать.

«Почему так мало!», «Больше мертвых маленьких свинособак!», «Молодец! Мочи российских выб…!» - это только малая часть грязи, излитой со стороны Украины, в ответ на новости в лентах о трагедии в ижевской школе № 88. Ничего святого у таких людей... Все, как завещала нацистская Германия.

- На Украине уничтожено гражданское общество, и на месте общества выращен искусственный монстр, чудовище, отрицающее все ценности человеческие, - прокомментировал реакцию политолог Сергей Марков.

«Теперь мы вообще никто»

А вот еще одно свидетельство садизма и бесчеловечности украинских террористов, для которых издеваться над слабыми и беззащитными - норма жизни. И не просто норма, а особая гордость. Об этом написал один из пользователей соцсетей в Телеграм-канале после того, как ВСУ вернулись в некоторые города Харьковской области. Просто почитайте.

«Общался с женщиной из Изюма. У нее сестра осталась в городе под ВСУ. Парализован муж. От рассказа озноб! После захода ВСУ начался полный беспредел. Тотальные обыски, жуткое мародерство, убийства. Вошли «западенцы». Открыто говорят, что вы для нас тут все москали и «вата». Пощады вам не будет никакой. Три месяца жили с русскими душа в душу, значит все зрадники и теперь вы никто! Забирают все, что нравится, - телевизоры, смартфоны, бытовую технику, еду. Арестовали кучу народа и увезли. Несколько человек просто расстреляли на месте, тех, кто пытался мародерству мешать. Говорят, что всех, кто будет пытаться расплачиваться в магазинах рублями, сразу будут ставить к стенке… Вылезли «дружинники» - те, кто сидел и ждал их прихода. Теперь откровенно сводят счеты. Просто обвиняют в сотрудничестве с русскими и людей увозят. Скорее всего, на расстрел. Город просто парализован ужасом. Теперь мы вообще никто! Плачет».

О том, что иностранные наемники расстреливают мирных жителей в Купянске и Великом Бурлуке, рассказал и глава областной администрации Виталий Ганчев. По его словам, делается это для того, чтобы потом обвинить в расправе над населением российских военных.

- До нас доходит информация, что происходят жестокие вещи: людей расстреливают, мародерство. Но показывается это в СМИ, что как будто это российские войска, отходя, убивали и грабили. Это главная такая опасность провокации. Знаю точно, что иностранные наемники расстреливают людей прямо на улице, - сказал Ганчев в ТВ-эфире.

Нет слов… Сегодня укробоевики и террористы устроили в Харьковской области самую настоящую гуманитарную катастрофу. В харьковских городах, которые благодаря Российском армии хотя бы недолго смогли подышать свободой, сейчас идут «зачистки». В госорганизациях ВСУ репрессирует тех, кто сотрудничал с Россией, кто успел получить российский паспорт. Перед учителями, начавшими преподавать по российской программе, нависла угроза попасть за решетку по статье о коллаборационизме, максимальный срок по которой - 15 лет тюрьмы.

Жители Харьковской области, которые смогли эвакуироваться в Россию до прихода Украины, рассказывают о «расстрельных списках», которые сейчас составляют нацисты. В такой, например, попала учитель истории, которая перестала преподавать еще в 2009-м, когда в стране официально начали героизировать нацистских преступников типа Степана Бандеры и дивизии СС «Галичина».

А украинский экономист и политолог Александр Дудчак уверен, что людей за связь с Россией будут наказывать демонстративно.

История, увы, повторяется. Ровно так же зверствовали бандеровцы и боевики УПА в первые годы после окончания Великой Отечественной войны. Но это была их агония. Агония видна и сейчас.

Людоеды ХХI века

Мы долго сомневались, публиковать ли это фото.

Его нельзя показывать детям.

Его нельзя показывать нормальным людям.

Но в итоге решились, хотя фрагмент изображения частично заретушировали - те, кто еще сомневается, с кем сейчас воюет Российская армия, должны это видеть.

На фото - нелюдь. Солдат ли ВСУ, член украинского нацбата - не важно. На костре он готовит сувенир - варит в кастрюле человеческую голову. Чтобы отслоились мягкие ткани и остался только череп. Чтобы потом подарить друзьям - вот добытый мной череп москаля. Мы не знаем точно - российского солдата или местного жителя, которого освободила от «оккупации» украинская армия.

А для «прикола» - подсаливает блюдо.

Но как ни старается позировать товарищу с телефоном, изображая из себя каннибала, - он не каннибал.

Хуже. Он даже не зверь. Хуже…

И рядом с ним - его сослуживцы, которым, видимо, съемка процесса доставляет удовольствие.

Они тоже даже не звери. Хуже…

Их обязательно надо победить! Чтобы никогда больше подобное не увидеть.

Репост.

Источник: @astrahandm @rustroyka1945