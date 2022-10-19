Военный эксперт Дандыкин уверен, что попытки Киева устроить наступление на Херсон и Запорожье окончатся провалом Фото: REUTERS

В эфире «Радио «Комсомольская правда» капитан 1-го ранга, военный эксперт Василий Дандыкин ответил на вопросы Марии Бачениной о сложной ситуации на южном фронте, в частности, под Херсоном.

"Обстановка напряженная"

- Чего нам, в России, стоит ожидать на южном направлении проведения спецоперации?

- Надо внимательно выслушать то, что сказал командующий группировкой СВО, генерал армии Сергей Суровикин. Это, полагаю, описание ситуации такой, какая она есть.

- Напряженная?

- Обстановка напряженная. Тревожная. То, что эту данность понимают и командующий, и бойцы, в том числе, приходящие на фронт по частичной мобилизации — это очевидно, понимают и российские власти.

Зачем нужно перемещение жителей на левый берег Днепра в Херсонской области

- Население новых российских регионов понимает тоже?

- И оно тоже, разумеется, понимает! Вот почему, как вы думаете, сейчас проводится перемещение гражданских с правобережья Днепра?

- Почему?

- Чтобы наши бойцы не были связаны заботами об эвакуации этих мирных жителей - уже под огнем. Ведь у нас легендарные люди гибли в начале СВО - прикрывая эвакуацию мирных людей на Донбассе. И если сейчас есть возможность не повторять ошибки, например, связанные с вывозом гражданских при оставлении Изюма — это очень важно.

- Важно по какой причине?

- Когда бойцы и командиры уверены, что за их спиной мирных нет, невоенные люди ушли из зоны поражения — военным легче сражаться.

- Они могут более уверенно действовать?

- Именно! Со стороны мы сейчас можем предполагать активную оборону созданной у Херсона нашей группировки. В этом штурме Херсона на кон Киевским режимом и его кураторами поставлено очень многое.

Зачем Киеву и США новая попытка наступления

- Что именно поставлено на кон?

- В США промежуточные выборы в конгресс. Байден и его партия хотят похвастать, что их подопечный «демократический режим» в Киеве освободил от «тоталитарных» русских «свой областной центр». А самому киевскому режиму приходится объяснять волны мобилизации населению. И почему все больше страдает народ.

- Страдает — в том числе, из-за Херсона?

- Ну конечно, вот надо срочно «отбить Херсон». Очевидно, что, когда мы наносим удары по украинским объектам электроэнергетики и нарушаем их регулярный режим энергопоставок, они сейчас пытаются ответить атакой на Херсон.

- Бои будут жестокие?

- Кровавые. Но мы выстоим. Обязательно, и, накопив силы, пойдем дальше

Чем Россия ответит на попытку наступления ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

- Мы можем массированными артиллерийскими, ракетными и авиационными ударами лишить ВСУ способности к контрнаступлению на юге?

- Потенциал ВСУ после наших ударов, особенно после 10 октября — он у Киева, очевидно, снижается. Под раздачу попали и техника, и вооружения, и ГСМ. При том Киев все же смог сформировать наступательную группировку на юге.

- Так там же работают активно наша авиация и наши ракетчики?

- Работают. Поражают цели. Но для Киевского режима и их спонсоров наступает момент истины. Поджилки у них трясутся — там наступать сложнее чем в Донбассе.

- Сложность в чем?

- Херсонское и Николаевское направление — там ВСУ сложнее наступать. Степная, ровная местность. Большие, открытые участки. Хорошо простреливаемые. Наши в эшелонированной обороне. И надо иметь трехкратное превосходство над противником, чтобы рассчитывать на успех.

- Они рассчитывают?

- Да, но мы создали хорошую оборонительную группировку. И почти месяц прошел после частичной мобилизации. На нашей стороне преимущество. Мы выполним конкретные задачи по обороне. Да, они продырявили Антоновский мост под Херсоном. Да, они пытаются и Каховскую плотину продырявить напрочь. Но наши ПВО продолжают эффективную работу по противодействию.

- Минувшей ночью из Запорожья вышла группа катеров и большое грузовое судно для захвата АЭС?

- Для захвата атомной станции нужны не сотня-две - тысячи человек. Украинцы проводили «пробу сил» — сколько потоплено катеров и спецназовцев, десятки? Это одна из сложнейших операций — форсирование Днепра, учитывая ширину Каховского водохранилища на этом участке. И наши укрепления.

- Что для них это будет?

- Кровавая баня. Но успеха у них не получится. Это не тот вариант, когда наши брали Киев и форсировали Днепр в 1943-м году, когда было более 2 тысяч героев Советского Союза за тот подвиг. А у нынешнего Киева не хватит сегодня ни катеров американских, ни плотов или барж. Ни подготовленного спецназа и боевого духа.

- Сейчас они попытаются взять Херсон?

- Да, чтобы доложить в Вашингтон об успехе и потешить свое самолюбие, а также и жителей своих поддержать. Но уже многие на Украине начали понимать, что происходит что-то не так.