Херсонская область ликует после присоединения к России

Херсонцы начали праздновать присоединение к России за несколько часов до подписания договора. Сомнений в том, что Херсон - это Россия, не было ни у кого!

Сотни воодушевленных жителей Херсонской области вышли на улицы городов и поселков, скандируя: «Россия!» Долгожданное событие отметили под патриотичные песни, размахивая российскими триколорами.

В центре Херсона народ собрался возле памятника великому полководцу Александру Суворову. Там артисты исполнили в центре «Катюшу» и «Офицеры», а местные жители подпевали так, что сердце замирало, а по коже бежали мурашки.

- Мы русские, ребята! Люди радуются, посмотрите вокруг. Я считаю, что правильно, что мы объединились, - ликовала местная жительница Наталья.

Жители области хотят безопасной жизни вместе с Россией, и все как один твердят об этом.

- У нас наконец-то появился шанс на мирное и лучшее будущее, которого я не видел с Украиной, - заявил Илья Пирогов из Белозерского района.

Благодарная молодежь приглашает россиян на Херсонщину и отмечает, что народы области и России всегда были и останутся братскими.

- Мы видим, как Россия предпринимает много усилий для защиты нашего города. У нас праздник! Наши голоса были услышаны, мы очень рады, что стали родными, - сказала 20-летняя Анна из Новой Каховки.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь6 поблагодарил президента России.

- Я выражаю огромную благодарность Владимиру Путину и всем русским людям, которые в это непростое время поддерживали и верили в нас, а также давали нам надежду на новое будущее. Вместе со всеми жителями Херсонской области я горжусь тем, что мы теперь снова становимся частью великой страны - Российской Федерации. Я безмерно признателен всем жителям Херсонской области, которые в это переломное и судьбоносное время проявили мужество и гражданскую ответственность и с достоинством выполнили свой долг. Нас запугивали и терроризировали украинские националисты, обстреливали наши города и села, устраивали провокации и вели против нас информационно-психологическую войну. Несмотря на все это, мы с вами справились, выстояли и смело смотрим в свое будущее в составе обновленного единого государства, - сказал Сальдо.

Вместе мы - одна страна!

Москва

Екатеринбург

Красноярск

Мурманск

Новосибирск

Ростов-на-дону

Симферополь

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Анатолий Корнев

Анатолий Корнев, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Белозерке:

«Дорогие Херсонцы, обращаюсь к вам и хочу сказать, что свобода - самый главный дар Бога человеку. Свободный - значит живой. Сегодня только Россия несет в себе чистоту духа русского человека. Это еще не стертая печать Божьего образа и подобия. Это то, что проявляется в русском человеке через голос совести, жажду истины, добра и чистоты. Благодарю русских солдат, которые ценою своей жизни освобождают нас от нацизма и ненависти ко всему русскому. Я очень рад, что мы вернулись в Россию. Для меня радостные дни, потому что понимаю, что мои дети, мои внуки будут жить и ходить в нормальную школу. Потому что они получат то образование, которое даст им доброту и настоящее воспитание».

Анна Полонская, представитель «Союза матерей»:

«Новая Каховка каждый день попадает в сводки новостей. К сожалению, они о том, что город подвергается постоянным обстрелам и гибели мирных людей. Неудивительно, что жители сделали выбор в пользу вступления Херсонской области в состав России. Мы хотим жить в безопасности - это возможно только в составе сильной и большой страны».

Ольга и Елена, жительницы Херсона:

«Ждем с нетерпением, когда наши дети возвратятся в свои дома, потому что многие увезли своих деточек. Для меня этот день будет самый долгожданный! С приходом России, надеемся, этот день ускорится».

Игорь Телегин, сотрудник администрации Херсонской области:

«Несмотря на все ракетные обстрелы и тотальный террор, устроенный киевским нацистским режимом, мы, русские люди, выстояли, сплотились и показали, что мы непобедимы. Я восхищен мужеством и стойкостью местных жителей. Сколько бы нас ни запугивали, ни взрывали и ни расстреливали американскими ракетами, нас нельзя победить, потому что мы потомки Победителей, мы русские! Мы вернули наши исторические ценности и вернулись в нашу Великую Россию. Я живу в русском Херсоне и ждал этого исторического момента 30 лет. Поздравляю всех нас!»

Геннадий Шкиль

Геннадий Шкиль, настоятель Свято-Серафимского храма в городе Голая Пристань:

«Я считаю, что прошло время княжеской междоусобицы, когда мы делились территориально, политически, а главное - духовно, и я принял участие в этом форуме, чтобы мы положили конец этим распрям и стали единой Святой Русью».

Василий

Василий, житель Херсона:

«Давно надо было так сделать! Вот когда перекрыли воду Крыму, вот тогда и надо было. Конечно же, я очень рад, что мы теперь в России».

Жители Белозерского района:

«Произошло историческое событие. Мы стали частью Российской Федерации! Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину».