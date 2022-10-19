До 700 тысяч рублей в месяц: стало известно, за какую работу в России больше всего (и меньше всего) платят

Нефтяники – чемпионы России по зарплатам: они зарабатывают в среднем 175 тысяч рублей. Фото: Алексей Андронов/ТАСС

Родителям на заметку: если вашим детям не удастся стать космонавтами, они могут получить хорошую материальную компенсацию, освоив другую профессию! Благо, помимо космонавта, в России немало работ, за которые очень хорошо платят. Список этих работ с зарплатами назвала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, изучив самые последние (июльские) данные Росстата о заработках на российских предприятиях.

Как выяснилось, для многих из нас нефть-матушка – это и хлеб с маслом, и Mercedes с полным приводом. Именно нефтяники – чемпионы России по зарплатам: они зарабатывают в среднем 175 тысяч рублей. Следом идут менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тысяч) и представители авиационной отрасли (154 тысячи рублей). Интересно, что в десятку самых высокооплачиваемых профессий попали также работники табачной промышленности и ученые-исследователи (подробнее см. «Кто почем»).

Где густо – разобрались. Теперь о том, где пусто: самыми низкооплачиваемыми в России оказались производители одежды (26,5 тысяч рублей в среднем). Недалеко ушли по доходам сотрудники сферы образования и ресторанного бизнеса (чуть больше 32 тысяч).

Но все это - средняя температура по стране. Реальные зарплаты могут быть как сильно меньше, так и сильно больше. Например, в Башкирии нефтяники зарабатывают в среднем 728 тысяч рублей. В месяц!

- В разных регионах заработки работников внутри одной и той же отрасли могут отличаться в разы. Например, в розничной торговле – до четырех раз, в здравоохранении – до пяти раз, в строительстве – до шести раз, в образовании и вовсе до 10 раз, - говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. - В последние годы зарплатное неравенство постепенно снижалось благодаря социальным мерам поддержки и планомерному повышению минимального размера оплаты труда, за счет чего на рынке сокращалась доля самых низкооплачиваемых сотрудников. Однако в кризисные периоды неравенство в зарплатах имеет тенденцию к усилению.

КСТАТИ

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Заодно эксперты выяснили, у кого в России сильнее всего выросли и упали зарплаты. По данным на июль, средний доход россиянина за последние 12 месяцев увеличился на 12,7%. Доходы не угнались за ценами: инфляция за тот же период составила 15,1%.

Больше всех выросли зарплаты в сфере водного транспорта (+61%), производстве кокса и нефтепродуктов (+40%) и в туризме (+34%). Упали заработки только в трех сферах: производстве автомобилей (-7%) персональных услугах (-2,2%), а также добыче нефти и газа (-0,9%).