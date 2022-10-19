ВОЗ предупреждает: к 2030 году мир может накрыть волна депрессий и гипертонии

Кстати, многие врачи отмечают взаимосвязь малоподвижного образа жизни и депрессии Фото: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором впервые признала малоподвижный образ жизни глобальной мировой проблемой. По их подсчетам, с 2020 по 2030 год в мире может случиться как минимум 500 млн новых случаев неинфекционных заболеваний, которые с этим связаны. 47% этих новых случаев будут вызваны гипертонией, а 43% – депрессией.

То есть нам грозит буквально эпидемия болезней сердца, ожирения, диабета и тоски, а также других возможных проблем, которые появляются, если мы мало двигаемся. И это будет стоить мировой экономике около 300 млрд долларов. Причем, по прогнозам экспертов, больше всего таких случаев будет в странах с низким и средним уровнем дохода, но тратить на лечение своих граждан больше средств из бюджета придется странам с высоким уровнем дохода.

Чтобы этого не случилось, эксперты ВОЗ рекомендуют правительствам стран озаботиться здоровьем граждан, например, сделать удобные беговые дорожки в парках, тротуары для велосипедистов и роллеров, спортивные площадки во дворах. Кроме того, важно организовывать какие-то программы для тех, кто не может позволить себе заниматься спортом так часто, как хочется, например, врачи и медсестры в больницах, студенты, сиделки, мамы с маленькими детьми и т. д. В России, кстати, во время пандемии, стали популярны видеоуроки с разными видами спорта, онлайн-тренировки и т. п.

ВОЗ отмечает, что пандемия подтвердила важность физической активности: по всем данным меньше болели и умирали те, кто уделял время спорту. А вот люди с ожирением, напротив, умирали в 10 раз чаще.

Кстати, многие врачи отмечают взаимосвязь малоподвижного образа жизни и депрессии: чем активнее вы в жизни, тем ниже риск ее развития. Так что начните с малого — гуляйте по паркам 40-60 минут в день. И сердце будет здоровее, и тоска начнет отступать.