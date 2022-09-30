Это был ясный день - такой же, как и решение людей, принятое на референдуме. Под яркими солнечными лучами жители Запорожской области 30 сентября вышли на улицы с флагами теперь уже своей страны - России. Люди с улыбками и слезами радости на глазах несли триколоры на главные площади городов и поселков, везли в автоколоннах под сигналы машин.

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Праздновали все города и поселки. Например, жители Акимовки прошли колонной по центральной улице поселка, пронеся многометровое полотнище флага России. Для людей это большой праздник, который они встретили целыми семьями - от убеленных сединами стариков до малышей.

В Мелитополе на площади Победы состоялся праздничный митинг-концерт в честь воссоединения Запорожской области с Россией. Специально, чтобы поздравить друзей и соседей, сюда приехал вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев и обратился со сцены к жителям Запорожской области.

- Мы в городе Севастополе всегда думали о том, когда же другие регионы потянутся за нами. И вот наступил этот исторический день, - сказал Сергей Толмачев. - Те события, которые сейчас происходят, надолго запомнятся нашим потомкам.

От одного другому, пересылали жители региона видео с главой администрации Запорожской области Евгением Балицким, который в те минуты подписывал исторический документ в Кремле.

- Я поздравляю вас, дорогие мои запорожцы! В это историческое время, в этот исторический момент мы вместе! - обратился Балицкий к землякам. - В эти дни я стою плечом к плечу с каждым запорожцем, который подвергался угрозам и запугиваниям киевского нацизма, кто терял близких на этом пути, кто, несмотря на страх, шел к нашей общей цели. Мы сегодня вместе. Мы один народ! Одной большой и сильной страны!

ПЫТАЛИСЬ ПОМЕШАТЬ

Омрачить столь важный день пытались не раз. Утром праздничного дня нацисты обстреляли колонну мирных жителей Запорожской области, выезжавших на территорию, подконтрольную России. Также ВСУ обстреляли артиллерией жилые кварталы Энергодара и территорию, прилегающую к атомной станции. Затем пытались оставить без электричества Мелитополь и район.

В Мелитополе силовики предотвратили диверсию - обнаружили на опоре линий электропередачи на улице 40 лет Победы в Акимовке четыре пластины взрывчатого вещества американского производства. Взрывотехники Росгвардии обезвредили взрывчатку.

И, несмотря на агонию противника, Запорожская область вернулась домой - в Россию.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ДОРОГА ДОМОЙ

Мы узнали, какие эмоции, а они, к слову, бьют через край, испытали жители Запорожской области.

Мелитополь. Бердянск, Токмак и другие города региона ждали долгие годы, когда их родной край вернется домой, в состав сильной и справедливой России.

Влад Олифер

- И вот наконец это произошло. История Мелитополя всегда была связана с Россией. Именно с деятельности русской императрицы Екатерины II берет свое начало этот славный город Северной Таврии. Ко всему прочему, Мелитополь всегда славился своей многонациональностью, однако это не мешало этим культурам уживаться. Более того, это в духе исторической России, которая с момента начала своего существования демонстрирует уважение к другим народам и культурам. Я, как житель освобожденной и ныне уже вошедшей в состав РФ Запорожской области, хотел бы взять на себя ответственность и сказать от лица всех жителей Мелитополя и области, что мы ждали этого дня больше 8 лет. Наконец-то это свершилось, и мы стали частью огромной России, это гордость для нас! - говорит житель Мелитополя, студент третьего курса истории и археологии МГУ им А. С. Макаренко Влад Олифер.

СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ЧТО ЗАЩИЩАЕТЕ НАС

Сотрудник мелитопольского вуза более краток.

- Передаю привет всем. И Владимиру Владимировичу Путину, и армии РФ! Спасибо большое, что нас защищаете от этих «Хаймарсов» и «Градов», - сказал 38-летний преподаватель из Мелитополя.

К слову, еще одна жительница Мелитополя также выразила благодарность Президенту РФ за проведение референдума.

- Я голосовала на дому. Конечно, выбор был очевиден. Россия. Я уверена, что будет все хорошо. Будет мирное небо над головой. И низкий поклон Владимиру Владимировичу и ребятам-военным, которые нас защищают, - улыбнулась 32-летняя Ирина.

ЭТИ КРОХОБОРЫ ПОРЯДКА НЕ НАВЕДУТ

Жители Полога более лаконичны в высказываниях.

- Я уверен, что принял верное решение. Я проголосовал за Россию. Она наведет здесь порядок. А вот эти крохоборы порядка не наведут, - сказал пенсионер из Полога.

Пенсионер из Полога

А вот что говорит врач из Мелитополя Татьяна Семенихина. К слову, у нее - двое детей. И, по словам женщины, она голосовала за их будущее.

- Я хочу стабильности для своих мальчишек. Хочу быть уверенной в том, что они получат качественное, бесплатное образование. Хочу знать, что на уроках истории им не будут рассказывать, что Бандера - герой. Я хочу, чтобы сыновья знали настоящую историю. Чтобы гордились героическим прошлым великой страны. И, конечно, здорово, когда есть финансовая защищенность, когда пенсии, зарплаты, социальные пособия выплачивают в срок. Очевидно, что это все возможно только с Россией.

30 ЛЕТ НАМ УГРОЖАЛИ

А это - слова пенсионера Ивана Сергеевича.

- 30 лет нам угрожали. 30 лет нас унижали. Все эти годы нас заставляли забыть своих дедов, прадедов, которые сражались за нас. Мы сделали свой выбор - не быть рабами, быть гражданами свободной великой страны. Мы выжили, выстояли, потому что знали - будет день, когда мы воссоединимся со своей семьей. Не стоит бояться ничего, только с Россией у нас будущее, - сказал он.

Житель Михайловки, 23-летний Михаил, к слову, женился незадолго до референдума. И выбор новобрачного очевиден.

- Как символично, что новая жизнь началась не только для моей семьи, но и для моей родины. Вы знаете, я всегда чувствовал, что Запорожье - часть России. А теперь уже официально я могу говорить, что я - русский. А это, согласитесь, звучит гордо, - поделился своими эмоциями от итогов референдума Михаил.