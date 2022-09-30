Очереди на избирательных участках

87,05% жителей Херсонской области проголосовали ЗА вхождение в состав России

Референдум проходил пять дней. Такое решение власти приняли в целях обеспечения безопасности. Проголосовать можно было не только на участках, но и дома, по месту жительства, куда выезжали представители избиркомов. Однако тысячи херсонцев не стали дожидаться и пошли проголосовать, как только открылись участки. Несмотря на то что голосовать можно было до 27 сентября, в первый день на избирательных участках люди выстроились в очереди.

С инициативой о проведении референдумов выступили сами жители. Это решение нужно было принять, чтобы обезопасить мирное население от постоянных запугиваний киевским режимом и террора со стороны националистов.

Киевский режим проиграл здесь сразу же, как только начал обстреливать город и населенные пункты, гражданские объекты, инфраструктуру, создавать угрозу на Запорожской АЭС. Только за последнюю неделю удары украинских националистов стали особенно яростными - в списке их преступлений погибшие мирные люди в гостинице «Колос», пострадавшие от обстрела в политехническом университете и на переправе возле Антоновского моста. Да и события в Харьковской области показали, как они относятся к людям - своими они их точно не считают. Тогда как российские военные, освобождавшие область, относились к жителям как к родным. Поэтому люди и поверили в Россию. Поэтому и пошли голосовать массово, как не бывало прежде.

ДАВНО ЖДАЛИ ЭТОГО ДНЯ

С утра первого дня голосования на избирательных участках царила дружеская атмосфера - херсонцы испытывали чувства радости и гордости за возможность начать новую спокойную жизнь под крылом сильного государства. Местные жители уверены - референдум сможет положить конец постоянной раздробленности и страхам за собственную безопасность.

- Я пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос в поддержку присоединения к России, потому что я вижу, что только с Россией мы можем возродить наш край, поднять экономику, медицину, образование. Возродить те отрасли, которыми славилась Херсонщина до перехода в Украину, - отмечает житель Херсона, проголосовавший на референдуме.

На участки херсонцы приходили вместе с друзьями и родственниками. Евгений и Олег (имена изменены) считают, что этот день станет отправной точкой к изменениям в лучшую сторону.

- Мы проголосовали за присоединение к Российской Федерации и уверены, что все идет к лучшему. Думаем, что все теперь будет по-другому - простой человек сможет чувствовать себя в стране хорошо. А не как до этого, когда человек ничего не значил и только «сверху» люди жили нормально, а мы так себе, - подчеркнули мужчины.

- Херсон всегда был русским городом. Просто в определенное время сюда приехало большое количество людей с Западной Украины. Несмотря на то что рассказывается, Украина еще с Советского Союза никогда не была единой. Мы их называли «рагулями», они нас - «чубатыми». Как говорят - для человека родной язык тот, на котором мама читала ему сказку на ночь. Мне читали на русском. Почему я должен заходить в магазин и видеть, к примеру, женщину на кассе, которую заставляют говорить на украинском, если она хочет на русском, - отмечает другой местный житель.

С большой радостью проголосовать на референдуме пришли и коренные херсонцы. 63-летний пенсионер, как никто другой, ощущает перемены к лучшему с приходом Российской Федерации.

- Сегодня день осеннего равноденствия. Для Херсона пришел знаковый момент, пришло время сделать свой выбор: оставаться рабами или стать людьми, - с гордостью говорит мужчина.

Проголосовать за свое будущее в первый день референдума пришли жители всех населенных пунктов Херсонщины. Так, в Каховке тоже видят свое будущее только с Россией.

- Я за референдум. Важно, чтобы мы уже определились и были российскими по закону, - отмечает местная жительница.

Фото: Администрация Каховского района

- Если референдум чем-то поможет, а я думаю, что поможет, как говорится, расставить все точки над «i», надо его проводить. Поэтому я отдал свой голос. Так дальше продолжаться не может. Я уверен, что люди пойдут голосовать, потому что они понимают: надо это все прекращать, - отметил житель Каховки.

Фото: Администрация Каховского района

- Мы будем строить хорошее будущее. А наше будущее, без сомнения, только с Россией, - с гордостью отметила одна из первых участниц референдума.

Фото: Тg-канал "Херсон.ру"

ЗАРУБЕЖНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Сомневаться в честности проведения референдума не приходится, наблюдатели приехали в том числе и из-за границы. Так, иностранных наблюдателей из Франции и США встретил лично замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

- Мы принимаем иностранных наблюдателей, которые смогут без купюр увидеть проведение референдума о самоопределении Херсонской области. Мы, русские, - открытые люди, - подчеркнул Кирилл Стремоусов.

Мнения

Западные эксперты и наблюдатели оценили высокий уровень организации на столичных участках для голосования

Бывший вице-премьер Сербии Драган Тодорович:

«Я увидел, проголосовавшие граждане высоко оценили организацию референдумов. Я уверен, что итог этого голосования будет позитивным для всех граждан всех республик. Вопреки очень многим сложностям, с которыми сталкивались в организации этих референдумов, я доволен, что они все-таки случились».

Независимый журналист, писатель Томас Репер (Германия), наблюдавший за выборами в Херсоне:

«Настроение людей было праздничное. Раньше люди здесь очень боялись высказывать пророссийскую позицию, а сейчас почти все были готовы говорить на камеру. Объявление референдума сильно поменяло настрой людей… Во многих городах люди отметили, что после обстрелов мирного населения украинской стороной они поменяли свою позицию. Нет причин предполагать, что какие-то нарушения были. Люди плакали от радости».

Кроме зарубежных наблюдателей, на участках работали иностранные журналисты. Они также отметили высокий уровень организации и прозрачность голосования.

Журналист Энрике Домингес:

«В местах, в которых мы были с коллегами, мы видели хорошо организованный процесс. Люди, которые там работают, очень серьезно и хорошо подготовились. Граждане ходят голосовать свободно и спокойно. Они ничего не боятся. Высокая явка связана с тем, что голосующие очень ждали этого момента, целых восемь лет. Они хотят голосовать, потому что для них - это возможность улучшить жизнь».

Американский корреспондент Sputnik Вайт Рид:

«На данный момент я не увидел никакого отклонения от нормы, я вижу, что процесс прошел в соответствии с правилами, что картина не совпадает с той, о чем нам говорят в западных новостях. Нам говорят о том, что вооруженные люди заставляют граждан голосовать. Но я увидел людей, которые решительно настроены проголосовать и определить судьбу своего региона».

По словам Вайта Рида, он побывал на участках для голосования в Москве, в Крыму, а также в Херсоне.

«И везде я видел желание людей быть с тем правительством, с теми властями, которые могут обеспечить их самым необходимым. Это тепло, работа, еда», - отметил Вайт Рид.

Топ-3 самых многочисленных международных делегаций, которые наблюдали за референдумом:

Италия - 16 человек;

Франция - 13 человек;

Сербия - 9 человек.