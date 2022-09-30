Наконец-то этот день настал

93,11% жителей Запорожской области проголосовали ЗА вхождение в состав России

Пятый, последний день референдума показал серьезный и боевой настрой жителей Запорожской области присоединиться к России. Предыдущие четыре дня прошли тише, потому что голосование было выездным. Избирательные комиссии ходили с урнами для бюллетеней по домам ради безопасности населения. Но для многих жителей было важно прийти именно на участок. И уже утром 27 сентября перед самым открытием избирательных пунктов к ним выстроились вереницы очередей, которые и показали настоящую масштабность происходящего.

- Посмотрите, нас тут человек пятьсот на улице. Еще и в здании человек сто. Но мы терпеливо ждем, каждый из нас хочет пойти и сделать правильный выбор, - сказал один из жителей Мелитополя, медленно продвигающийся к столу для голосования.

Очереди желающих отдать свой голос на референдуме скопились и на избирательных участках в Энергодаре. Чему глава города Александр Волга даже не удивился.

- Большое количество людей для меня не сюрприз. Энергодар - исторически сложившийся русский город. Жители об этом знают и хотят быть с Россией, - сказал Волга.

Горожане подтягивались к участкам в отличном настроении и заявляли, что давно ждали этого дня.

- Наконец-то это случилось. У нас праздник. Ждем уже объявления результатов, - улыбается жительница Черниговского района.

Несмотря на ажиотаж, сам процесс голосования прошел достаточно оперативно благодаря слаженной работе участковых комиссий.

Вадим Каретников

Директор средней школы № 2 Энергодара Вадим Каретников после голосования даже передал привет ВСУ. Он продемонстрировал элемент украинского снаряда и сказал, что именно непрекращающиеся обстрелы мирных объектов помогли сделать верный выбор.

- Вот такие «подарки» нам шлют ВСУ и киевский режим, - показал снаряд Каретников. - Спасибо, что помогли нам сделать выбор в пользу России!

На избирательные участки жители Запорожской области приходили семьями. В помещениях и на улицах играла музыка. Можно было заметить десятки людей с флагами Российской Федерации. Для людей референдум прошел как настоящий праздник. Дни выборов сделали выходными с сохранением зарплаты, работникам дали возможность прийти и проголосовать.

- Это очень долгожданный день. Свое будущее мы видим только в России, потому что Россия - это страна больших новых возможностей для нас. Для нас это - большое историческое событие. Не могло быть иначе. Мы 30 лет ждали, что вернемся. Украина была мачеха, а здесь - родная мать наша, - сказала председатель избирательной комиссии участка в Константиновке Елена Макаркина.

Россию на референдуме выбрала одна из старейших жительниц Запорожской области - Александра Цыплакова. Ей в этом году исполнилось 104 года.

- Мои мама и папа жили в Советском Союзе. А теперь дети, внуки и правнуки должны жить в России и быть уверенными, что светлое и мирное будущее не за горами, - сказала бабушка.

В Мелитополе на дому вместе с женой проголосовал ветеран войны 97-летний Владимир Николаевич Капитонов. Он летчик-истребитель, с боями прошел Украину, Польшу, Германию, расписался на Рейхстаге.

- Мы обязаны беречь Родину и выбирать для нее лучшее, - сказал Владимир Николаевич и бросил лист с отметкой в ящик для бюллетеней.

Не у всех желание отдать голос совпадает с возможностью это сделать - не позволяет работа. Но и для этой категории в Запорожской области нашли решение. В Мелитопольском районе по просьбе руководителя газовой службы избирательная комиссия организовала голосование сотрудников без отрыва от производства.

- Эти люди работают 24 часа в сутки: делают все, чтобы жители области наконец стали получать голубое топливо от России. Но правильный выбор сделать у них тоже должна быть возможность. Бюллетени с урнами привезли для удобства прямо на работу, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

На голосование идут даже те, кто всю жизнь был противником любых выборов.

В то же время жители Запорожской области уже попрощались с Украиной. Они запустили акцию #СожгиТрезубец. В соцсетях активно распространяются ролики с охваченными огнем украинскими паспортами. Жители региона избавляются от своих старых документов украинского образца сразу после участия в референдуме по воссоединению с Россией.

- Черта проведена. Впереди новое будущее в большой и сильной стране! - заявили участники флешмоба.

За выборами в Запорожской области следили иностранные наблюдатели из Франции, Бразилии, Камеруна, Эквадора, Ливана, Ирака и Италии. Они посещали избирательные участки, общались с людьми и членами комиссий. По данным экспертов, процесс голосования прошел прозрачно и открыто.

В 16 часов все избирательные участки в Запорожской области закрылись. Избирательные комиссии подсчитывают голоса.

В НОМЕР

Запорожская область де-факто отделилась от Украины и подала заявку на вступление в Россию, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

КСТАТИ

В преддверии голосования инициативу по воссоединению Запорожской области с Россией поддержали студенты Мелитопольского государственного университета. На площади перед главным зданием университета молодежь развернула сорокаметровый триколор.

- Мы не хотим оставаться в стороне от такого исторического события. Этой акцией мы хотим четко обозначить свою позицию, свое желание быть частью России, частью страны возможностей, - отметили студенты.

Молодежь Запорожской области выбирает возможности развития вместе с Россией.

- Знаем, что мы делаем правильный выбор. И этот выбор дает нам возможность построить свое будущее, получить нормальную работу с хорошим заработком, получить хорошее образование не только у нас в городе, но и в России, - отметила юная жительница Мелитополя.