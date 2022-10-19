Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о газовом хабе Фото: REUTERS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что договорился с Владимиром Путиным о строительстве нового газового хаба.

- Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба, - заявил турецкий лидер.

Теперь объясним, почему для нас это очень хорошо.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В начале октября на Российской энергетической неделе наш президент впервые заявил, что в Турции можно было бы построить новый газовый хаб. Чуть позже, на саммите в Астане, Путин и Эрдоган уже лично обсудили эту идею. И вот теперь иностранный политик сообщил о своем согласии.

О ЧЕМ РЕЧЬ?

Газовый хаб – это большой распределительный узел для голубого топлива. Раньше главным газовым хабом ЕС была Германия. Она получала от нас газ через Украину и Северный поток, а потом перераспределяла его в Западную Европу.

Но после введения санкций и (особенно) подрыва труб на дне Балтийского моря значение Берлина в энергетической системе резко упало. При этом, Германия раньше не только получала дешевый газ из России, она еще и неплохо зарабатывала на его перекачке дальше.

Теперь роль газового посредника переходит Анкаре.

НЕ ПОВТОРИТСЯ ЛИ СУДЬБА СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ?

Россия и Турция уверяют, что надежно контролируют Черное море, и никакая вражеская подлодка до газопровода не доберется.

Но в любом случае, вряд ли кто-то решится на подрыв труб, идущих в Турцию. И вот почему.

К моменту теракта на Балтике Германия фактически перестала получать топливо из газопровода. Шольц обвинил нас во всех грехах и отказался иметь дело с Москвой. То есть, диверсанты уже не боялись политического недовольства Берлина.

Анкара, слава богу, на нас ни за что не обижена. Более того, Эрдоган официально заявляет, что хочет сохранить отношения со всеми: Ираном, Украиной, Европой, Россией, Америкой. При этом, Турция нужна не только нам, но вообще всем. Для ЕС Турция – это барьер на пути миллионов мигрантов из Азии. Для США Турция – важный член НАТО с самой большой армией в регионе. Для Украины – помощник в экспорте зерна.

И если Германия довольно равнодушно восприняла подрыв газопровода, то вот Анкаре это точно не понравится. Газовый хаб – очень прибыльное дело. Любая страна, которая решится на аналогичный теракт, вызовет безумную ярость Эрдогана. А это, как мы увидели, никому не выгодно.

А КАК ЖЕ САНКЦИИ?

Европа заявляет, что не хочет покупать наш газ. Но если голубое топливо пойдет через Турцию, Анкара сможет продавать не чисто российский газ, а смесь. В трубу можно добавить газ из Азербайджана. Или каспийских стран, если получится протянуть трубопровод напрямую.

Все смогут сохранить лицо. ЕС станет покупать не санкционный газ, а некое смешанное топливо из разных стран. Плюс контракты будут заключены не с Газпромом, а с какой-нибудь турецкой фирмой.

ЧТО С ТРУБАМИ?

Как ни странно, но с нашей стороны практически вся инфраструктура уже готова. Если кто не помнит, раньше Турецкий поток назывался Южным. Мы планировали протянуть трубу напрямую в Болгарию. От месторождения до Черного моря построен большой газопровод для перекачки 63 млрд. кубов газа. На нашей территории созданы две мощные компрессорные станции: Казачья и Русская.

Потом болгары включили заднюю, пришлось проект перекраивать и тянуть трубу в Турцию. Но Анкаре столько газа было не надо, поэтому из запланированных четырех ниток по дну моря проложено только две.

Сейчас для турецкого газового хаба осталось построить на дне Черного моря всего две дополнительные трубы! Нужные суда – Академик Черский и Фортуна – у России есть. Насосы построены, мощности от месторождения протянуты.

Сложнее с другим – от Турции в Европу идет мало труб. Там еще надо будет создать инфраструктуру. И вот с этим мы помочь уже не сможем. Никто нашу компанию в ЕС не пустит.

То есть, в Черном море трубы будут наши, а дальше уже турецкие. И это еще одна гарантия их безопасности.