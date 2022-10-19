Российские военные отбили атаку украинских диверсантов на атомную станцию

За сутки на перечисленных направлениях уничтожены десятки боевых бронированных машин и автомобилей.

«Вооруженные силы Украины планируют нанести удар по плотине Каховской ГЭС», - сообщил буквально вчера командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.

Выходит, наша Военная разведка работает просто отлично. Сегодня на брифинге Минобороны России стало известно, что киевский режим устроил очередную провокацию «с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции».

«Сегодня около четырех утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По сообщениям ряда СМИ бой шел несколько часов.

Генерал-лейтенант отметил, что в результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника был полностью уничтожен.

«Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища», - уточнил Конашенков.

Представитель Минобороны России признал, что обстановка в районе ГЭС остается не простой: в течение суток артиллерией ВСУ со стороны Марганца Днепропетровской области подконтрольной Киеву было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Благодаря тому, что ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены жертв и разрушений на станции удалось избежать. Радиационная обстановка также остается в норме.

Конашенков также сообщил, что в течение суток Вооруженным Силам России удалось поразить высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования все назначенные объекты, что имеют отношение к системам военного управления и энергетики Украины.

А также перечислил число потерь ВСУ в районах СВО: на Купянском направлении российскими войсками уничтожено более 40 солдат ВСУ и иностранных наемников, на Красно-Лиманском более 30-ти, на Николаево-Криворожском более 120 националистов и наемников из «Иностранного легиона».

За сутки на перечисленных направлениях уничтожены десятки боевых бронированных машин и автомобилей.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: Су-25, 12 беспилотников, две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300, три склада боеприпасов, 7 пунктов военного управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

Силами ПВО в небе также перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» и 8 противорадиолокационных ракет «HARM» в районе населенного пункта Каховка Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

324 - самолета.

161 - вертолет.

2278 - беспилотных летательных аппаратов.

383 - зенитных ракетных комплекса.

5891 - танк и другие боевые бронированные машины.

873 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3489 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6652 - единицы специальной военной автомобильной техники.