ВКонтакте показывает The International 11 — главный киберспортивный турнир года

Специально к турниру платформа коротких вертикальных роликов VK Клипы запустила подборку The International 2022

Социальная сеть покажет прямые трансляции всех матчей плей-офф и гранд-финала The International 11, заключительного турнира по Dota 2. Официальные трансляции на русском языке будут идти в сообществе VK Dota 2 начиная с 20 октября. Пользователям также доступен специальный мини-апп к турниру: в нём можно следить за расписанием игр и турнирной таблицей, статистикой команд, а также делать прогнозы и открывать уникальные статусы за выполнение заданий.

Зрители смогут в прямом эфире смотреть матчи лучших киберспортивных команд в высоком качестве и на любых устройствах. Платформа также покажет включения из студии с известными киберспортсменами, комментаторами и экспертами.

На платформе запустится специальный мини-апп The International 2022. В нем пользователи с 20 октября смогут познакомиться с участниками турнира, следить за расписанием матчей, турнирной таблицей и распределением призовых. Во вкладке BattlePass можно получать баллы за выполнение заданий, открывать новые уровни и делать прогнозы на ближайшие матчи. За различные достижения пользователей ждёт награда — уникальные эмодзи-статусы. Через мини-апп можно попасть в закрытый чат и обсудить International с другими болельщиками.

Специально к турниру платформа коротких вертикальных роликов VK Клипы запустила подборку The International 2022. В неё будут попадать ролики с самыми громкими моментами турнира и просто интересный контент от киберспортивных команд, студий, талантов, блогеров и СМИ.

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте и VK Видео:

«Уже пятый год подряд мы показываем самый важный турнир по Dota 2 и видим всплеск интереса пользователей к киберспортивной тематике во время International. В прошлом году мы установили высокую планку активностей: трансляции турнира собрали более 12 млн просмотров и 450 тыс. реакций; более 716 тыс. раз пользователи установили себе эмодзи-статусы в поддержку команд. Надеемся, что в этом году нам удастся побить эти рекорды. Киберспорт — один из основных драйверов потребления контента среди молодой аудитории, и он продолжает оставаться в топе интересов пользователей нашей площадки».

The International — крупнейший турнир по Dota 2 в мире с участием лучших киберспортивных команд. Он проводится с 2011 года компанией-разработчиком Valve. В этом году мероприятие проходит с 8 по 30 октября в Сингапуре.