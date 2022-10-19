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ЗДОРОВЬЕ19 октября 2022 11:58

Врач-эндокринолог назвала главные продукты для красоты и здоровья после 40 лет

Список продуктов может показаться не самым очевидным
Оксана НАРАЛЕНКОВА
После сорока лет особенно важно следить за тем, что ты ешь.

После сорока лет особенно важно следить за тем, что ты ешь.

Фото: Shutterstock

После сорока лет особенно важно следить за тем, что ты ешь. Именно в этом возрасте начинают проявляться последствия неправильного образа жизни и бурной молодости, отмечает в своем телеграмм-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

Основной принцип - питаться разнообразно, что поможет подпитать здоровый микробиом (колония микроорганизмов в желудке и кишечнике, - прим. ред.), а тот в свою очередь запустит правильное пищеварение, здоровье желудочно-кишечного тракта и всего организма.

Причем, разнообразие стоит искать внутри каждой группы продуктов, считает врач. Например, бобовые - это и горох, и фасоль, и чечевица, нут, бобы. Злаки - не только рис или гречка, но и просо, сорго, кукуруза, полба, киноа. Молочные продукты - это, прежде всего, кисломолочные, они отлично воздействуют в целом на организм и на микробиом, в частности.

К тому же акцент полезно сделать на продуктах, которые помогают противостоять воспалительным процессам.

ВАЖНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 40+

1. Незаменимые жирные кислоты омега-3. Отличный их источник - морская рыба.

2. Полиамины – способствуют снижению продуктов метаболизма (клеточный мусор). Источник - зрелые сыры, грибы, грейпфрут.

3. Полифенолы - отличные антиоксиданты. Источник: любая зелень, фрукты, капуста, в том числе квашеная, если вы не добавляли туда сахар.

4. Магний. Рекордсмены по его содержанию - гречка и орехи.

5. Сперматин - один из эффективных стимуляторов процесса самоочищения организма. Лучший источник – пророщенные злаки и бобовые.

6. Куркумин – один из самых известных противовоспалительных. Источник - пряная приправа куркума.

7. Витамин С. Мощный антиоксидант. В большом количестве он содержится не только в цитрусовых, но и в брокколи, цветной и квашеной капусте, кимчи.

ПОД ЗАПРЕТОМ

Фастфуду стоит сказать прощай.

- Все слышали о вреде фастфуда, но мало кто знает, почему он вреден, - отмечает Зухра Павлова. – Переработанные и обжаренные продукты, особенно мясные, вызывают воспалительные процессы в печени, сосудах, суставах. Я уже не раз приводила в пример колбасы, которые нельзя есть именно из-за того, что сформированные в ней конечные продукты гликирования способствуют развитию или поддержанию воспаления, злокачественных процессов, ожирению.

ВАЖНО! СЕКРЕТЫ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ

- Пейте больше жидкости. Жидкость играет решающую роль в работе нашего организма и помогает справиться с переменой сезонов. Пить можно не только воду, но и травяные чаи, кофе, какао. Но пейте их не менее чем через час после (или до) еды!

- Ешьте продукты с охлаждающими свойствами. Добавляйте в рацион мяту, арбуз, сельдерей, огурец, семена базилика, кокосовую воду или воду, настоянную на семенах базилика. Но употреблять все это лучше не холодным, а комнатной температуры.

- Продукты против старения. Большинство полифенолов - мощные антиоксиданты, которые помогают бороться с повреждениями клеток свободными радикалами. Антиоксидант селен поддерживает работу сердца и сосудов, участвует в обмене веществ. Источник: бразильский орех, кешью, грибы, шпинат, овсянка, рыба и морепродукты, ягоды, темный шоколад, кофе, чай, смесь приправ «карри».

Красота и здоровье