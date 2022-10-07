Все силы - на ЖКХ

На одной из ключевых подстанций Мариуполя устанавливается на фундамент силовой трансформатор.

ЗАДАЧИ ПО ЖИЛЬЮ В МАРИУПОЛЕ

Подготовить жилой фонд и социальные объекты к отопительному сезону и по максимуму восстановить инфраструктуру - именно такие первоочередные задачи поставил для себя новый глава министерства строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов. За неделю он побывал в десяти населенных пунктах.

- Год оказался особенно сложным в плане подготовки. Сказываются и износ инженерных коммуникаций, который достигает местами 70 - 80%, и повреждения, которые регулярно получает наша инфраструктура в результате обстрелов со стороны Украины, и нехватка рабочих рук. В решении именно этой проблемы нам очень помогают специалисты из других регионов России, за что им большое спасибо, - отметил Осипов.

Он добавил, что особое внимание сейчас приковано к Мариуполю. Это крупный населенный пункт, а в дальнейшем и большая транспортная развязка, в том числе и с регионами России.

- До конца года мы ставим перед собой задачу построить в Мариуполе 15 пятиэтажных и 9 девятиэтажных многоквартирных домов на 2 тысячи квартир. Отремонтировать 789 многоэтажек общей площадью более 2 млн

кв. м. Подготовить под временное размещение жителей, лишившихся жилья, маневренный фонд - 5 общежитий, - уточнил министр.

Также нужно восстановить 31 больницу и 34 объекта образования: детские сады, школы.

РЕАНИМИРОВАЛИ 50 КИЛОМЕТРОВ ЛЭП ЗА ТРИ НЕДЕЛИ

К началу ноября энергосети ДНР должны быть готовы к зиме. Проводить восстановительные работы на освобожденных территориях помогают специалисты группы «Россети».

К 1 сентября только в Мариуполе и Волновахе они обеспечили электроснабжение 45 школ и детских садов, подключили к электросетям более 600 жилых домов и 45 котельных. Это дало возможность вовремя начать занятия в образовательных учреждениях. Задачи растут по мере приближения холодов - необходимо обеспечить электричеством, теплом и водой другие социальные объекты, жилые дома и сохранившиеся предприятия. Недавно в Мариуполе «Россети» запустили восстановленную линию электропередачи 35 кВ Город 2 - Очистные сооружения 1, 2, пострадавшую от обстрелов боевиков. Реанимировать 50 километров ЛЭП удалось за 21 день, работы велись круглосуточно.

- Данная линия позволяет полностью запитать водоканал, сточные сооружения, жилые дома и детские сады в нескольких районах. Раньше все это «висело» на дизель-генераторных установках, которые теперь можно перевести на другие необходимые точки, - отметил глава компании Андрей Рюмин.

Всего же сотрудниками энергопредприятий ДНР вместе с энергетиками из РФ на освобожденной территории восстановлено более 1054 км ЛЭП разного класса напряжения, подана электроэнергия в 94 населенных пункта.

Где такой возможности пока нет, используются дизель-генераторы, например, для электроснабжения скважин водозаборов. Только от «Россетей» задействовано 15 установок общей мощностью 7,5 МВт.

Сейчас на одной из ключевых подстанций Мариуполя кипит работа - здесь устанавливается на фундамент силовой трансформатор, прибывший из Российской Федерации взамен сгоревшего в результате прямых попаданий снарядов.

Борис Часовской

- Запуск трансформатора, который должен произойти в октябре, позволит значительно повысить надежность энергоснабжения и водоснабжения Мариуполя в осенне-зимний период, - рассказал представитель подрядной организации из РФ, главный инженер ООО «Капшин» Борис Часовской.

ГАЗ ПРИШЕЛ ПОЧТИ К 5,5 ТЫСЯЧИ АБОНЕНТОВ

В Мариуполе восстановление газоснабжения началось в начале августа. И уже несколько тысяч абонентов подключены к газораспределительным сетям.

- В Орджоникидзевском и Приморском районах города ведутся пусконаладочные работы. Всего же по Мариуполю к газораспределительным сетям подключены уже около 5,5 тысячи абонентов, и их количество постоянно растет, - сообщил глава администрации города Константин Иващенко.

Он добавил, что работы ведутся также в частном секторе, где ежедневно к распределительным сетям подключают свыше 300 абонентов. Например, в крупном близлежащем поселке Новоселовка к сетям подключили уже около 500 абонентов, в ближайшее время там подключат еще 2,9 тысячи. Близится к завершению восстановление подачи газа в поселках Каменск и Волонтеровка.

ЗАПУСТИЛИ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В Волновахском районе - большое событие для местных жителей, которые давно ожидают запуск централизованного водоснабжения. Здесь восстановлена работа комплекса очистных сооружений.

Вадим Кокин

- Специалисты предприятия «Вода Донбасса» отремонтировали энергооборудование, восстановили кабельную линию. На сегодняшний день электроснабжение подано. Станция после пуско-наладочного режима возвращается к своей полноценной работе, - рассказал исполняющий обязанности главного инженера Волновахского филиала «Воды Донбасса» Вадим Кокин.

Он отметил, что запуск очистных сооружений является важным шагом для восстановления централизованного водоснабжения и водоотведения всего Волновахского района. Это также позволит запустить и централизованное отопление в дома Волновахи.

Не в силе Бог, но в правде

Мэр Мариуполя Константин Иващенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли в освобожденном городе памятник Александру Невскому - защитнику Русской земли. Монумент, который в точности повторяет памятник, стоящий в Питере, украшает центр Мариуполя и стоит на том месте, где еще недавно был памятник украинским участникам АТО.

- Раньше тут какие-то две плиты были с наклеенными листочками дуба, символизирующими мертвых украинских военных, тех, кто убивал детей Донбасса, - говорит мариупольский старожил Иван Филиппович. - Был памятник украинским террористам, которые пытались уничтожить Донбасс. Теперь здесь памятник, появлению которого мы обрадовались. Памятник точной и кропотливой работы, все детали можно рассмотреть.

- В этом есть символизм, ведь Александр Невский смог отстоять Русь, частью которой являлся Донбасс, - поддерживает другой житель Мариуполя, Александр. - И сейчас Русской земле понадобилась защита, освобождение. Благодаря России был освобожден наш город - Мариуполь. Уверен, что и другие русские города будут освобождены. Не в силе Бог, но в правде

Мэр Мариуполя Константин Иващенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли в освобожденном городе памятник Александру Невскому - защитнику Русской земли. Монумент, который в точности повторяет памятник, стоящий в Питере, украшает центр Мариуполя и стоит на том месте, где еще недавно был памятник украинским участникам АТО.

- Раньше тут какие-то две плиты были с наклеенными листочками дуба, символизирующими мертвых украинских военных, тех, кто убивал детей Донбасса, - говорит мариупольский старожил Иван Филиппович. - Был памятник украинским террористам, которые пытались уничтожить Донбасс. Теперь здесь памятник, появлению которого мы обрадовались. Памятник точной и кропотливой работы, все детали можно рассмотреть.

- В этом есть символизм, ведь Александр Невский смог отстоять Русь, частью которой являлся Донбасс, - поддерживает другой житель Мариуполя, Александр. - И сейчас Русской земле понадобилась защита, освобождение. Благодаря России был освобожден наш город - Мариуполь. Уверен, что и другие русские города будут освобождены.