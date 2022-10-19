Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин 19 октября провел большое совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Он объявил, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах России 19 октября 2022 года.

Полный текст обращения Владимира Путина на заседании Совбеза 19 октября 2022

- Прежде чем мы перейдем к нашей текущей повестке, хочу затронуть один исключительно важный вопрос.

В ходе референдума жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей твердо и однозначно выразили свою волю – они хотят быть вместе с Россией. Конституционные законы о принятии в состав Российской Федерации четырех новых регионов вступили в силу.

Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти. Как и их идейные предшественники – бандеровцы, пособники Гитлера – пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы.

Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики, хочу подчеркнуть – в том числе и объектов ядерной энергетики.

В этой связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума.

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