Президент объявил о введении военного положения в присоединенных регионах России с 20 октября 2022 года. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В среду Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза. В самом начале он объявил о введении военного положения в присоединенных регионах России с 20 октября 2022 года.

- В Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации, он будет немедленно направлен в Совет Федерации, - сообщил президент.

Совфед еще утром объявил, что соберется в 17,00 для рассмотрения документов. Видимо, военное положение будет принято сегодня же, без дополнительных проволочек.

- В ходе референдумов жители твердо и однозначно выразили свою волю: они хотят быть вместе с России. Конституционные законы вступили в силу. Но Киев отказался признать желание людей. Продолжаются обстрелы жилых кварталов. Неонацисты используют террористические методы, диверсии, покушения на представителей власти. Как и их предшественники бандеровцы пытаются создать бандитское подполье. Украинские спецслужбы стоят за взрывами на Крымском мосту, - напомнил российский лидер.

- Дополнительные полномочия даются всем руководителям регионов. Высшие должностные лица должны уделять все силы безопасности людей, охране, антитеррористической защищенности критически важных объектов инфраструктуры, - добавил он.

Путин поручил губернаторам создать региональные штабы. Минобороны должно помогать с этим.

- Объем мер, круг задач будут разными - в соответствии с обстановкой в каждом регионе, - пояснил глава государства.

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столичный градоначальник Сергей Собянин будет курировать создание этих штабов.

Путин отдельно напомнил: не должно быть перебоев с выплатой денег мобилизованным.

- Не меньше 195 тысяч рублей за календарный месяц. Включая подготовку и обучение, - сказал российский лидер.

ЧТО ЗНАЧИТ РЕЖИТМ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 4 НОВЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ В 2022 ГОДУ

После объявления Владимиром Путиным о подписании Указа о введении военного положения на территории 4 недавно присоединенных к России регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сразу возникли вопросы - а что это означает, в чем суть, как будет работать и главное - что изменится в жизни людей?

\Мы посмотрели, что на этот счет говорят действующие законы:

1. Усиливается охрана всех военных, транспортных, коммунальных и других объектов. В общем, все, что важно для ведения обороны и поддержания жизни начнут стеречь, как зеницу ока. Срезать путь мимо забора единственной в городе котельной уже не получится.

2. Мирных жителей отселят в безопасные районы. Власти обязаны дать им временное жилье. В законе отдельно прописано, что во время военного положения власти не могут оставить людей жить в опасных районах. Им должны предложить эвакуацию. Хозяйственные, социальные и культурные объекты тоже эвакуируются.

3. Ограничивается въезд и перемещение по территории, где объявлено военное положение. Всем понадобятся пропуска и разрешения от военных. Солдаты имеют право досматривать любые машины.

4. Временно запрещаются все партии и религии, чья пропаганда подрывает обороноспособность государства.

5. Военные могут привлечь мирных жителей на борьбу с пожарами, на рытье окопов или разбор завалов после вражеских обстрелов.

6. Власти могут забрать у жителей регионов, где объявили военное положение, транспорт или недвижимость, которые решено использовать для нужд обороны. Обязательно выплачивается компенсация.

7. Забастовки, митинги или любые другие массовые мероприятия запрещаются.

8. Вводится комендантский час. Военным разрешается проверять документы, досматривать жилища и транспорт. Нарушителей, если таких поймают, могут задержать до 30 суток.

9. На территориях вводится военная цензура. Армия имеет право читать все письма или сообщения в интернете, прослушивать разговоры. Отдельное решение суда для этого, как в мирной жизни, не требуется.

10. Всем гражданским запрещено иметь у себя передающие рации. Мобильных телефонов это не касается.

ПОМНИМ: ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - НЕ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Отдельно повторим: все ограничения действуют только на той территории, где введен особый режим. Если на Донбассе стреляют, это не значит, что житель Ростова, Саратова или Читы должен передать властям свою машину и квартиру.

Кроме того - ЛНР, ДНР и Запорожская с Херсонскими областями и так уже живут фактически в режиме военного времени. Там идут бои, обстрелы. Для них жизнь радикально не изменится.

Ну а приехавшие в эти 4 региона или командированные туда должны будут соблюдать правила военного положения. Во многом - для собственной же безопасности.

РЕГИОНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РЕАГИРОВАНИЯ

Крым

Краснодарский край

Белгородская область

Брянская область

Воронежская область

Курская область

Ростовская область

Севастополь

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