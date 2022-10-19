«Единая Россия» возьмет под юридическое сопровождение жителей Херсонской области, которые вынужденно покидают свои дома

Общественные приёмные партии «Единая Россия» берут себя на юридическое сопровождение жителей, которые сейчас вынужденно покидают свои дома под угрозой терактов со стороны Украины, сообщила руководитель общественных приёмных, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Сегодня в связи с тяжёлой обстановкой дети, семьи Херсонской области вынуждены выезжать на территории других регионов России. Их уже готовы принять в России в пунктах временного размещения, им будут выдавать сертификаты на приобретение жилья в любом регионе нашей страны. Общественные приёмные партии «Единая Россия» берут себя на юридическое сопровождение жителей, которые сейчас вынужденно покидают свои дома под угрозой терактов со стороны Украины. На базе центральной приёмной партии начинает работать горячая линия - 8(495)786-82-89. Вместе мы обязательно справимся!» - отметила политик.