Первые итоги новой программы инвесткредитования: Малый и средний бизнес получил на свои проекты 21,5 миллиардов рублей

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Льготная совместная программа инвесткредитования Минэкономразвития РФ, Банка России и Корпорации МСП (подробнее в «Справке «КП») были запущены в конце августа. И результаты спустя 1,5 месяца превзошли ожидания. Общая сумма финансирования составила 21,5 млрд рублей. Эти средства предприятия направят на покупку оборудования, запуск новых цехов, ремонт помещений и другие цели.

- Новая льготная программа позволяет удовлетворить спрос со стороны бизнеса в кредитах для реализации инвестиционных проектов, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Это вложение не только в новые производства и инфраструктуру, но и в увеличение числа рабочих мест, восстановление производственных цепочек, поиск и освоение новых рынков сбыта.

Для того, чтобы облегчить предпринимателям коммуникации с банками и получение информации по льготному кредитованию, Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса специальный сервис-помощник для ведения сделок именно по этой программе.

- Наши специалисты помогают предпринимателям «упаковать» проекты, а также консультируют по программе, требованиям к заемщикам, документам, - добавил Александр Исаевич. - Если есть подходящие проекты в регионах, то мы готовы их брать за руку и вести, помогая в том числе получать необходимое финансирование.

Если говорить о статистике, то на сегодняшний день на малый и микробизнес приходится 66% всех проектов, участвующих в программе.

С использованием инвесткредитов, в частности, начата реализация проекта производства сварочного оборудования в Нижегородской области, радиаторов – в Волгоградской, а в Саратовской области заработал проект по складированию и хранению зерна.

КОНКРЕТНО

ТОП-10 САМЫХ АКТИВНЫХ РЕГИОНОВ

- Московская область,

- Новосибирская область,

- Воронежская область,

- Оренбургская область,

- Калужская область,

- Ярославская область,

- Санкт-Петербург,

- Москва,

- Пермский край,

- Удмуртская Республика.

ТОП-3 БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ

Среди обратившихся за кредитами по новой инвестпрограмме больше всего компаний:

- в обрабатывающем производстве - 150,

- в сфере транспортировки и хранения – 45,

- в гостиничном бизнесе - 17.

СПРАВКА «КП»

Льготная программа инвесткредитования была запущена 25 августа, ее оператором выступает Корпорация МСП. Участниками могут стать производственные предприятия, а также компании из сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. Кредит на сумму от 50 млн рублей бизнес может получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте Корпорации МСП. Программа позволяет привлечь финансирование под 2,5% годовых – среднему бизнесу и под 4% – малому и микробизнесу. Льготные ставки действительны в течение пяти лет, сам кредит можно погасить в течение 10 лет. Общий объем программы на 2022 год составит до 50 млрд рублей.