Бритни Спирс снялась полностью обнаженной, но поклонники оказались к этому не готовы

Бритни Спирс уже не раз шокировала поклонников голыми кадрами. Фото: соцсети.

Бритни Спирс продолжает шокировать своих поклонников обнаженными снимками. На этот раз певица снялась без одежды, лежа на кровати в спальне. Одной рукой она прикрывает грудь, другой – поддерживает голову. В подписи к снимку артистка анонсировала выход своего нового фильма.

Едва снимок появился в соцсетях, на Бритни тут же посыпались негативные комментарии. Подписчики признаются, что устали от ее голых фото, жалеют ее сыновей и просят обратить внимание на явно неадекватное состояние звезды. Многие уверены, что Бритни нужна помощь.

«Надоело видеть ее голой здесь», «Серьезно. Где ее муж?», «Она похожа на жертву торговцев людьми», «Ей нужна помощь», «Мне грустно за ее детей. Они этого не заслуживают», - писали интернет-пользователи.

Певица опубликовала новый снимок - она лежит обнаженной на кровати. Фото: соцсети.

Впрочем, у певицы немало преданных защитников, которые уверены, что артистка таким образом просто выражает свои чувства и радуется новообретенной свободе после долгих лет опеки отца.

Недавно Бритни во всеуслышание заявила, что подвергалась издевательствам со стороны своего родителя Джейми Спирса.

- Я чувствовала, что он пытался убить меня. Надеюсь, что он сгорит в аду, - говорит певица.

Бритни вспомнила о том, как отец в свое время добился того, чтобы ее признали недееспособной.

- У меня было три МРТ, я ни на что не жаловалась, отец сказал, что я должна идти, и я пошла, - рассказала артистка. По ее словам, ее продержали на процедуре целый час, хотя обычно это обследование занимало не больше 30 минут.

Спирс кажется, что Джейми до сих пор следит за ней и хочет вернуть свою власть над ней и ее счетами. Теперь, когда ей удалось избавиться от его опеки, певица смогла исполнить свою мечту – она вышла замуж за манекенщика Сэма Асгари. В июне исполнительница и ее бойфренд сыграли свадьбу. Бритни страстно мечтала о ребенке и даже забеременела, но у нее случился выкидыш.

На свадьбу Бритни не пришли ее ближайшие родственники, включая ее сыновей. 16-летний Шон и 15-летний Джейден живут с отцом и не желают видеться с матерью, поскольку стыдятся ее откровенных фото в соцсетях. Бритни на наследников крепко обиделась, но сниматься обнаженной не перестала.

Сыновья звезды с 2008 года находятся под опекой своего отца, танцора Кевина Федерлайна и живут в его доме. Кевин никогда не запрещал детям видеться с матерью. Однако недавно они сами решили больше не встречаться с Бритни. Сыновья не видели мать уже несколько месяцев.

Новый виток взаимных упреков в звездном семействе случился в начале сентября, когда младший сын звезды Джейден дал интервью, где выступил в защиту своего дедушки Джейми Спирса. По словам Джейдена, дедушка, как и любой отец, хотел счастья для своей дочери. Подросток уверен, что Джейми не заслуживает той ненависти, которая обрушилась на него из-за опекунства.

Бритни Спирс восприняла это интервью очень болезненно. Артистка напомнила детям, что они живут в доме отца на деньги, которые она ежемесячно перечисляет Федерлайну на их содержание. И это весьма солидная сумма – 40 тысяч долларов в месяц. В гневе Бритни намекнула, что после совершеннолетия может лишить сыновей финансовой поддержки.