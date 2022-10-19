Холод, дефицит жилья и окна без штор: первые впечатление уехавшей из России о Европе

Волна эмиграции из России стихает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная волна эмиграции из России стихает. По сравнению с концом сентября перелет в Армению подешевел в 30 раз, в Турцию - в семь раз. То есть ажиотаж спал. А некоторые релоканты (таким новоязом теперь называют тех, кто временно покидает Россию) даже засобирались обратно.

По неподтвержденным данным Bloomberg, Россию покинули в начале октября порядка 200 тысяч человек. Большинство из них настаивает, что эта мера временная. Многие продолжают работать дистанционно на российских работодателей. И одновременно привыкают к новым условиям жизни за рубежом.

По просьбе «Комсомолки» о своих первых впечатлениях на чужбине написала россиянка Юлия, которая вместе с мужем в начале октября уехала в Нидерланды.

ВИЗА

Выбор страны проживания передо мной не стоял. Еще в России я работала в филиале нидерландской компании. И в связи со всеми событиями руководство компании предложило сотрудникам на год переехать в Нидерланды, чем мы и воспользовались.

В Голландии заявление на национальную (долгосрочную) визу за тебя подает визовый спонсор — тот, кто имеет право приглашать иностранца на долгосрочное пребывание в стране. В моем случае — работодатель, и для такого нужно специальное разрешение, лицензия. Голландцы выдают визу на 3 месяца, за этот срок ты должен успеть приехать и получить в стране получить карточку ВНЖ (вид на жительство).

РАБОТА

Фирма со мной подписала контракт на год, но дальше его, скорее всего, не продлят: чтобы перевезти иностранца в Нидерланды, ему нужно платить высокую зарплату. Для людей старше 30 лет это 4840 евро (290 тысяч рублей) в месяц до вычета налогов. Для работодателя это довольно накладно, поэтому, видимо, через год нам придется строить жизнь где-то еще.

Пока в семье зарабатываю только я. Виза моего мужа зависит от моего трудоустройства - я имею право привезти с собой семью. Но при этом супругу не нужно соблюдать условие по высокой зарплате, поэтому он может устроиться на стажировку и получить опыт работы в местной компании, чтобы дальше искать что-то постоянное.

ВНЖ дают четко под даты контракта, ни днём больше, так что времени на «разбежку» нет. Если контракт не продлят, - изволь из страны выехать.

ЖИЛЬЕ

Рынок недвижимости в Нидерландах перегрет: места никогда не хватает, поэтому найти жилье тут — сложно. Нам с поиском квартиры помогло начальство: только благодаря этому нам предложили отличные апартаменты. На просмотр квартиры приходят обычно несколько потенциальных квартиросъемщиков, и жилье сдается по принципу аукциона. Арендодатель имеет право решать, кому он хочет сдать свое помещение. Даже начальнику — голландцу-семьянину с двумя детьми и бессрочным рабочим контрактом — ответили «да» только в 1 из 10 квартир, которые он смотрел. Иностранцам же без связей в стране снять квартиру без помощи очень сложно, нужны поручители.

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

Первое, на что обращаешь внимание, когда приезжаешь из России — в Нидерландах в домах холодно. Для голландца привычнее надеть еще один свитер, нежели прибавить на радиаторе плюс один градус. Средняя температура в домах — +16'С. Центрального отопления нет, у каждого свои радиаторы или котлы с регулятором. Также есть устройство по типу климат-контроля, которое устанавливает температуру по всему дому и следит, чтобы батареи не нагревали воздух выше нее.

Включать отопление рекомендуют дважды в день — утром, когда встаешь, и перед сном, и только в тех комнатах, которыми пользуешься в данную минуту.

Цены за газ, воду и электричество я пока не видела, но местные пугают суммами от 300 до 700 евро (18-42 тысячи рублей) в месяц за все счетчики.

Еще один интересный момент - если у тебя высокая зарплата, то ты не можешь здесь снимать жилье по низкой цене, потому что так ты отнимаешь шанс у людей с небольшим доходом. Поэтому на доступное жилье нужно подавать заявки особым образом.

Есть ощущение, что в Нидерландах тоньше стены и лучше слышимость. И голландцы живут без штор, хотя жители первых этажей, которые здесь расположены очень близко к земле, украшают свои окна всякой всячиной и клеят на окна пленки, чтобы любопытные прохожие не заглядывали к ним.

ДЕЛА БУМАЖНЫЕ

Мне крупно повезло получить ВНЖ в рекордные сроки из-за удачно подвернувшейся записи в ведомство. Однако большой проблемой для меня стало отсутствие записи в местной налоговой службе - местного ИНН. Я его смогу получить только через месяц, потому что записи во все ведомства расписаны на недели вперед из-за недостатка персонала (многих сократили во время пандемии). Без этого номера я не могу вакцинироваться, получить страховку или открыть счет в банке. Поэтому и первую зарплату я получу только через полтора месяца: проводить платежи без ИНН финансовые службы не имеют права. Есть возможность обойти это, но в таком случае с тебя вытряхнут максимальную налоговую ставку — 52% (тут действует прогрессивный налог).

МЕДИЦИНА

Медицина в Голландии частная, страховку надо оплачивать ежемесячно, стоимость - от 100 евро (6000 рублей) в зависимости от страховщика и цели пребывания в стране. Среди российских эмигрантов бытует поговорка, что на любой недуг у врача ответ — выпей парацетамол или ибупрофен. Многие препараты, которые в России можно свободно купить, здесь только по рецепту. У каждого местного жителя семейный врач — общий терапевт, который потом направит к профильным специалистам, если увидит потребность.

ЯЗЫК

Здесь почти все свободно владеют английским, но все вывески, документы и официальная коммуникация идет на голландском, как общение между людьми. Мне очень помогает мой базовый голландский, а вот муж жалуется, что ничего не понимает. Хотя люди всегда охотно перейдут на английский, если ты затормозишь с ответом.

РУСОФОБИЯ

За пару недель здесь с русофобией я не сталкивалась. Хотя украинский кризис многие обсуждают, но гораздо больше людей волнуют цены на электричество, жизнь местного короля и планы на ужин. В общем-то голландцы показались мне дружелюбными и готовыми к помощи людьми: за недолгий срок я бесплатно от них получила много вещей в свою квартиру, которую мне сдали необставленной.

УКРАИНЦЫ

Украинцев в Гааге я пока не встречала. Кое-где встречаются украинские флаги, но не могу сказать, что здесь это повально. От коллег-голландцев знаю, что кто-то из них приютил беженцев у себя в квартире. Кто-то из украинцев был искренне благодарен помощи, которую им предоставили, стараются отблагодарить, а кто-то, цитирую: «Приезжает с большим чемоданом, достаёт сумку Прада и идёт пробовать местные деликатесы в дорогой ресторан».