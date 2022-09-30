Восстановлен мост

Первый заместитель министра транспорта ДНР Андрей Литвиненко открывает новый мост.

Транспортный мост через реку Камышеватка, на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск был торжественно открыт после реконструкции и ремонта. Теперь территория ДНР напрямую связана с Запорожской и другими южными областями напрямую. Некоторое время назад важный для региона мост взорвали украинские военные при отступлении, но российские строители его восстановили.

Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко поблагодарил каждого строителя, который трудится, восстанавливая этот объект. Первой по мосту проехала тяжелая техника российских строителей, которые восстановили объект, - такова традиция.

Василий Герасимов

- Работать было нелегко, - говорит монтажник российской подрядной организации Василий Герасимов. - Мост фактически пришлось заново строить - не было опоры и двух пролетов. Но дело не только в этом: взорвать-то вэсэушники мост взорвали, это дело нехитрое. После них саперы все проверили. Но все равно, работаешь, а мысль закрадывается: а не спрятана ли взрывчатка в конструкции, которую ты демонтируешь? Ну а когда все заново собирать стали, уже полегче - дело привычное, мосты такие и раньше строили.

Работы заняли три с половиной месяца и шли с начала лета. Российские специалисты из компании «ЕвроТрансСтрой» демонтировали разрушенные конструкции моста, обустроили новые стойки опоры и ригели, соорудили опорные площадки, смонтировали опорные части и железобетонные балки пролетных строений, а также монолитные участки, плиты, уложили тротуары и мостовое полотно, установили барьерное ограждение и перила.

- Теперь транспортное сообщение станет более удобным и быстрым для автомобилей, грузовиков и автобусов, которые вынуждены были до этого совершать объезд, - заявил первый заместитель министра транспорта ДНР Андрей Литвиненко.

Ситуация осложнялось тем, что нормальных объездных дорог не было. Река Камышеватка, скорее, заслуживает названия речушка, и для военной техники преодолеть ее не проблема. А вот гражданским автомобилям, автобусам и грузовикам приходилось долго кружить проселочными дорогами, чтобы выехать на нормальную трассу. Российские строители исправили эту ситуацию, и жители им очень благодарны.

- Скоро моя жена через обновленный мост проедет, - говорит дорожный рабочий, житель Першотравневого района Алексей Михальченко (на фото). - Она и теща скоро вернутся из России - а тут хорошая дорога и новый мост! Лишних неудобств не будет. А когда мы еще дороги в селах приведем в порядок, совсем хорошо ездить будет.

Переправа, по которой проходит трасса Одесса - Мелитополь - Новоазовск - это только начало в «новом мостостроении» Донбасса. Как рассказали «Комсомолке» в Минтрансе ДНР, всего к первоочередному восстановлению на текущий год запланировано пять мостов, поврежденных обстрелами ВСУ в результате боевых действий.