Власти Нью-Йорка объявили очередную войну крысам

Миллионы крыс обосновались в Нью-Йорке давно. Все уже привыкли к тому, что даже в самых фешенебельных районах города грызуны чувствуют себя как дома. Фото: Shutterstock

Миллионы крыс обосновались в Нью-Йорке давно. Все уже привыкли к тому, что даже в самых фешенебельных районах города грызуны чувствуют себя как дома.

Десятилетиями мэрия пытается бороться с ними, но без особого успеха.

Пандемия COVID-19 способствовала тому, что популяция крыс в Городе Большого Яблока заметно увеличилась: мусор до сих пор убирают нерегулярно, а уличные веранды ресторанов и кафе, построенные как альтернатива закрытым помещениям заведений общепита, увеличили объем пищевых отходов, являющихся легкой добычей для грызунов.

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс решил, что настало время действовать. Он созвал специальную пресс-конференцию, в ходе которой объявил войну крысам.

Меры, одобренные городским головой, особыми новшествами не отличаются: на их реализацию будет выделено немало денег, а горожане не смогут теперь выставлять мусорные мешки и контейнеры, предназначенные для сбора специальными грузовиками, когда им это вздумается – будут введены ограничения по времени.

Член горсовета Шон Абреу в ходе пресс-конференции сообщил, что количество жалоб на горы мусора, поступивших в мэрию за первые полгода текущего года увеличилось в полтора раза, а на крыс – более чем вдвое.

Мэр настроен решительно. «Все, кто меня знает, знают одно – я ненавижу крыс. – сказал он. – Мы будем их убивать, им нет места в городе».

Жители города настроены скептически и не особо верят в успех. Они ожидали, что мэрия наконец отзовет разрешения на многочисленные, нередко уродливые уличные веранды ресторанов и кафе, заполонивших в период пандемии городские улицы. Временные строения позволили рестораторам хоть как-то держать свои бизнесы на плаву в период, когда в закрытых помещениях общепита было запрещено кормить людей. Но сейчас они стали препятствием для проезда автотранспорта и буфетами для грызунов.