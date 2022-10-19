Рабочие руки нужны в Мариуполе: Как в России изменится миграционная политика после проведенного Путиным Совбеза

Эксперт Вадим Коженов считает, что мигранты из Средней Азии будут востребованы при восстановлении новых регионов России Фото: Олег АДАМОВИЧ

19 октября российский лидер на заседании Совбеза заявил, что придется подправить позиции по миграции. В связи с изменениями в мире.

Владимир Путин сказал следующее: «Необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. Она должна учитывать все существующие и потенциальные вызовы. Стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства». Путин напомнил, что «соответствующее поручение было мною дано еще в марте 2020 года».

Президент подчеркнул, что сфера миграционной политики «крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и общества».

Причины — очевидны.

Путин пояснил: «Ситуация в мире динамично меняется, возникают моральные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу, нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу исходя из тщательного анализа новых реалий».

KP.RU обратился за комментарием к главе «Федерации мигрантов России» Вадиму Коженову.

- Чем это все грозит для мигрантов в России?

- Реформа миграционного законодательства уже пару лет как подготавливается.

- Подготавливается — и?...

- Ну, она в высокой степни готовности. И Дмитрий Медведев говорил, что скоро-скоро проект закона будет внесен в Госдуму. Надо будет посмотреть, как сегодняшние слова президента повлияют на контекст этого закона.

- В какую сторону они должны будут повлиять — в сторону ужесточения?

- Пока я не знаю. Я полагаю, что власть, в общем, хорошо слышит нужды бизнеса. А бизнес говорит, что таких людей, мигрантов, катастрофически не хватает.

- Не хватает где — на стройках двух столиц?

- В первую очередь, на стройках. Бизнес в принципе говорит - нам нужны люди. Но когда в России говорится о корректировке — чаще всего это синоним ужесточения. Но ужесточение , я считаю, сейчас несвоевременно. У нас же есть новоприобретенные территории. Там надо порядок наводить. А какими силами?

- Какими — силами таджиков с киргизами?

- И ими - в том числе. То есть, ужесточение сейчас в плане отношения к мигрантам вряд ли своевременно.

- А возможное ужесточение не относится к тем, кто прибывает в РФ из 4 новых регионов Российской Федерации — Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья?

- Конечно, нет. Они не будут считаться мигрантами с момента, как они примут российскую присягу и получат паспорт РФ. Но пока большинство из них, как я понимаю, все-таки граждане Украины. И они должны будут пройти весьма упрощенную процедуру по приобретению российского гражданства.

- После чего они — кто?

- Уже наши граждане. При том мигранты из Средней Азии все равно будут востребованы на новых территориях.

- Где?

- Ну, например, в таких городах, как Мариуполь.

- Их туда уже требуют?

- Заявки поступают: нужны люди! На разгребание завалов. На другую тяжелую, неквалифицированную работу. И если сейчас будут вводить ограничения, какие то квоты — это будет не совсем своевременно. Рабочие руки остро необжодимы. Людей не хватает.

- Изменения в подходах к миграционной политике ожидались?

- Ну а какие тут изменения? Какие предложены конкретные правки? Есть концепция миграционной политики, утвержденная Путиным, до 2025 года. Если сейчас в 2022-м ее планируют поправить — покажите правки, и будем их обсуждать.

- Вы сторонник чего?

- Я сторонник нейтральных настроений. Надо дождаться документов. Бывает, что интересные встречи на высоком уровне происходят - и они заканчиваются ничем. А есть рабочие встречи незаметные, за которыми следуют большие последствия.