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19 октября 2022 14:55

Рабочие руки нужны в Мариуполе: Как в России изменится миграционная политика после проведенного Путиным Совбеза

Эксперт Вадим Коженов считает, что мигранты из Средней Азии будут востребованы при восстановлении новых регионов России
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Эксперт Вадим Коженов считает, что мигранты из Средней Азии будут востребованы при восстановлении новых регионов России

Эксперт Вадим Коженов считает, что мигранты из Средней Азии будут востребованы при восстановлении новых регионов России

Фото: Олег АДАМОВИЧ

19 октября российский лидер на заседании Совбеза заявил, что придется подправить позиции по миграции. В связи с изменениями в мире.

Владимир Путин сказал следующее: «Необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. Она должна учитывать все существующие и потенциальные вызовы. Стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства». Путин напомнил, что «соответствующее поручение было мною дано еще в марте 2020 года».

Президент подчеркнул, что сфера миграционной политики «крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и общества».

Причины — очевидны.

Путин пояснил: «Ситуация в мире динамично меняется, возникают моральные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу, нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу исходя из тщательного анализа новых реалий».

KP.RU обратился за комментарием к главе «Федерации мигрантов России» Вадиму Коженову.

- Чем это все грозит для мигрантов в России?

- Реформа миграционного законодательства уже пару лет как подготавливается.

- Подготавливается — и?...

- Ну, она в высокой степни готовности. И Дмитрий Медведев говорил, что скоро-скоро проект закона будет внесен в Госдуму. Надо будет посмотреть, как сегодняшние слова президента повлияют на контекст этого закона.

- В какую сторону они должны будут повлиять — в сторону ужесточения?

- Пока я не знаю. Я полагаю, что власть, в общем, хорошо слышит нужды бизнеса. А бизнес говорит, что таких людей, мигрантов, катастрофически не хватает.

- Не хватает где — на стройках двух столиц?

- В первую очередь, на стройках. Бизнес в принципе говорит - нам нужны люди. Но когда в России говорится о корректировке — чаще всего это синоним ужесточения. Но ужесточение , я считаю, сейчас несвоевременно. У нас же есть новоприобретенные территории. Там надо порядок наводить. А какими силами?

- Какими — силами таджиков с киргизами?

- И ими - в том числе. То есть, ужесточение сейчас в плане отношения к мигрантам вряд ли своевременно.

- А возможное ужесточение не относится к тем, кто прибывает в РФ из 4 новых регионов Российской Федерации — Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья?

- Конечно, нет. Они не будут считаться мигрантами с момента, как они примут российскую присягу и получат паспорт РФ. Но пока большинство из них, как я понимаю, все-таки граждане Украины. И они должны будут пройти весьма упрощенную процедуру по приобретению российского гражданства.

- После чего они — кто?

- Уже наши граждане. При том мигранты из Средней Азии все равно будут востребованы на новых территориях.

- Где?

- Ну, например, в таких городах, как Мариуполь.

- Их туда уже требуют?

- Заявки поступают: нужны люди! На разгребание завалов. На другую тяжелую, неквалифицированную работу. И если сейчас будут вводить ограничения, какие то квоты — это будет не совсем своевременно. Рабочие руки остро необжодимы. Людей не хватает.

- Изменения в подходах к миграционной политике ожидались?

- Ну а какие тут изменения? Какие предложены конкретные правки? Есть концепция миграционной политики, утвержденная Путиным, до 2025 года. Если сейчас в 2022-м ее планируют поправить — покажите правки, и будем их обсуждать.

- Вы сторонник чего?

- Я сторонник нейтральных настроений. Надо дождаться документов. Бывает, что интересные встречи на высоком уровне происходят - и они заканчиваются ничем. А есть рабочие встречи незаметные, за которыми следуют большие последствия.

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