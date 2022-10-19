Раскрыта постыдная тайна Аллы Пугачевой

Алла Пугачева не устает поражать поклонников своим внешним видом. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева не устает поражать поклонников своим внешним видом. Недавних выход Примадонны в свет вызвал настоящий ажиотаж. Алла Борисовна побывала на концерте Бориса Гребенщикова в Израиле, после этого фанаты в очередной раз принялись обсуждать певицу.

Алла Пугачева потрясла своим внешним видом в Израиле. Как говорят специалисты, звезда цепляет к волосам искусственную челку.

"У Аллы Борисовны разница в возрасте с Гребенщиковым небольшая. Но выглядит Пугачева лет на 15 моложе. Этого эффекта она достигла за счет нескольких факторов. Во-первых, правильный ракурс. Во-вторых, небрежная прическа. Хотя это не ее волосы", - огорошил стилист Павел Лагунов, который не раз сотрудничал с Пугачевой.

По его словам, артистка использовала для выхода на концерт накладную челку. "Это видно по текстуре и по оттенку волос. Любой профессионал это заметит. Такие челки, кстати, весьма бюджетные по цене. Они стоят в районе трех тысяч рублей", - цитирует эксперта сайт mk.ru.

При изготовлении такой челки используются, как правило, искусственные волосы с небольшим процентом натуральных. "У Аллы челка закрывает ее крупный лоб. Когда Алла Борисовна была в теле, она часто открывала лоб. В те времена могла себе позволить: лицо смотрелось пропорционально. Но сейчас Пугачева похудела и крупный лоб портит весь образ. Алла об этом знает", - уточнил стилист.

Артистка достаточно давно носит парики. "Накладные волосы для любой звезды - такая же необходимость, как для врача перчатки или для швеи - иголки с нитками. На протяжении многих лет Алла Борисовна пользуется шиньонами и париками", - добавил мужчина.

Помимо париков и шиньонов россияне усердно обсуждают еще одну пикантную тему. Ходят слухи, что артистка могла заморозить свои яйцеклетки 20 лет назад.

"Это распространенный миф, что Алла Пугачева заморозила 20 лет назад свои яйцеклетки. 20 лет назад не существовало таких технологий, которые бы позволяли яйцеклеткам быть замороженными и размороженными без риска для их повреждения. Этих технологий не было. Это вранье", - поспешила опровергнуть сплетни гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова, чьи слова приводит 5-tv.ru. По ее словам, для появления на свет Лизы и Гарри Галкиных использовалась донорская яйцеклетка.