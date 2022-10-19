«Центральная Азия становится одним из важных центров экономического роста»

Источник фото: kisi.kz

При активном участии Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) в Астане прошёл международный круглый стол «Центральная Азия – Россия: повестка совместного развития». Эта представительная экспертная дискуссия была посвящена итогам состоявшегося в Астане VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в работе которого приняли участие главы 11 государств, включая Россию, и форума «Центральная Азия – Россия» с участием первых лиц Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев отметил, что в работе круглого стола принимают участие представители ведущих исследовательских институтов всех стран Центральной Азии и России.

«Сейчас нам предоставляется прекрасная возможность не только подвести итоги прошедших десятилетий плодотворного сотрудничества, но главное – обсудить важнейшие направления укрепления региона. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров «Центральная Азия – Россия» подчеркнул, что мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. На фоне сложных геополитических процессов весьма важно сохранить сложившиеся веками узы дружбы и добрососедства, всемерно укреплять наше сотрудничество в духе стратегического партнёрства», – уверен посол. Он подчеркнул, что отношения стран Центральной Азии и Российской Федерации «носят глубокий и комплексный характер, Россия для всех стран региона является стратегическим союзником и крупнейшим торгово-экономическим партнёром».

Источник фото: kisi.kz

«Содействовать равноправному, эффективному и стабильному взаимодействию»

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Казахстан Алексей Бородавкин отметил на саммите, что будущую совместную повестку развития стран региона предстоит воплощать в жизнь молодёжи. «Коль сегодня всеми нами признаётся, что наилучших результатов Россия и Казахстан смогут добиться в партнёрстве друг с другом на основе интеграции, то эту важнейшую установку необходимо в полной мере передать новому поколению, чтобы она прижилась в его сознании, – убеждён дипломат. – Только тогда взаимовыгодное сопряжение наших государств продолжится и будет совершенствоваться в будущем, разумеется не в ущерб независимости и суверенитету каждой из наших стран».

Глава российской дипломатической миссии в Казахстане считает исключительно важным то, чтобы молодёжь обеих стран, несмотря на «промывание мозгов со стороны наших недоброжелателей», не встала на путь конфронтации и разрушения дружеских отношений.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности нижней палаты Парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан назвала символичным то, что экспертный форум прошёл вслед за первым саммитом «Центральная Азия – Россия». Для всех стран Центральной Азии Россия была и остаётся стратегическим партнёром, подчеркивает парламентарий. Она считает, что сегодня главными вопросами стратегического партнёрства стран региона стали безопасность и экономика.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание своих коллег на то, что наше партнёрство должно строиться на неукоснительном соблюдении фундаментальных принципов международного права и Устава ООН. Президент говорил также о том, что неурегулированные вопросы демаркации границ между странами-соседями должны решаться исключительно мирным путём, в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства», – сказала Айгуль Куспан.

Парламентарий напомнила о прозвучавших на недавнем астанинском саммите практических предложениях по запуску совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве, а также о договорённостях государств региона разрабатывать планы совместных действий.

«Сегодня меняется значимость региона Центральной Азии для России, поэтому не случайно на саммите поднимались вопросы перезагрузки отношений России со странами Центральной Азии. Хочу вам сказать, что мой опыт общения с коллегами из России и Центральной Азии, как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках, убедительно подтверждает готовность содействовать равноправному, эффективному и стабильному взаимодействию наших государств», – заключает депутат.

Источник фото: kisi.kz

«Мир переживает глобальную трансформацию»

Главный научный сотрудник КИСИ Вячеслав Додонов оценил первые итоги торгово-экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном после введения санкций. Он привёл обнадёживающие цифры: за восемь месяцев нынешнего года рост товарооборота между двумя странами составил 4,4%, экспорт казахстанских товаров в Россию вырос на 8,6%, импорт из России – на 2,6%.

«Как видите, несмотря на то, что санкционная политика оказала негативное влияние, положительная динамика есть. Россия на сегодня остаётся торговым партнёром Казахстана номер один. Даже во втором квартале 2022 года, когда наступил жёсткий санкционный режим против России, наша взаимная торговля превысила все показатели за аналогичный период 2021 года. Это позволяет сделать вывод о том, что новая реальность не нанесла российской экономике существенного ущерба», – отметил эксперт.

По его мнению, данные за первое полугодие-2022 по взаимным инвестициям демонстрируют «ещё более ярко выраженный прогресс».

«Понятно, что инвестиции являются длительным процессом, имеющим определённую инерцию, но тем не менее: с 2005 до 2022 год валовый поток инвестиций вырос очень существенно, причём в обоих направлениях: российских инвестиций – на 30%, казахстанских – на 24%. По итогам первого полугодия объём накопленных инвестиций из России превысил 22 млрд долларов. Этот рост сопровождался тем, что Россия впервые вышла на третье место среди иностранных инвесторов Казахстана. И это уже в условиях действующих санкций», – подчеркнул Вячеслав Додонов.

Директор международного института Центральной Азии (Узбекистан) Анвар Насиров отмечает, что в нашу эпоху человечество столкнулось с серьёзными геополитическими изменениями: растёт недоверие между государствами, милитаризация, «силовая составляющая» международных отношений. Поэтому как никогда важными становятся вопросы обеспечения мира, стабильности, экономического роста.

«Сегодня Центральная Азия всё активней участвует в формировании региональной повестки. Единая позиция государств региона стала звучать в рамках ООН, СНГ, ШОС. Стабильная Центральная Азия становится одним из важных центров экономического роста, ВВП стран региона за последние четыре года вырос на 25% и превысил 300 млрд долларов. Несомненно, всё это стало позитивным фактором и для России, которая была и остаётся заинтересованной в стабильном развитии стран, с которыми имеет тесные политико-дипломатические, торгово-экономические, историко-культурные и иные связи», – сказал аналитик.

Анвар Насиров отметил, что укрепление сотрудничества в формате «Центральная Азия – Россия» требует от экспертного сообщества активного вовлечения и «смелых предложений», при этом важно, чтобы процесс сближения не был направлен против чьих-либо интересов. «Сегодня равноправное и взаимовыгодное партнёрство наших стран продолжает интенсивно развиваться практически по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», – заключил руководитель узбекского Международного института Центральной Азии.

Источник фото: kisi.kz

Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова по научной работе Сергей Афонцев уверен, что в современных условиях главными ценностями межгосударственного сотрудничества становятся доверие и солидарность, понимание того, какие вызовы стоят перед странами и регионами планеты.

«Мы верим в солидарность Казахстана. Мы последовательно заявляем нашу позицию относительно поддержания геополитической стабильности в Центральной Азии на фоне тех событий, которые сейчас происходят в Афганистане. То есть мы должны абсолютно честно и откровенно говорить и заявлять наши позиции для того, чтобы понимать, как нам вместе двигаться дальше», – считает российский эксперт.

Модератор форума, директор КИСИ Еркин Тукумов подчеркнул важность экспертного диалога в современных условиях. Он отметил, что встреча представителей академических кругов стран Центральной Азии проходит под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между этими государствами и Россией.

«Мы проводим встречу в сложный период. Пожалуй, никогда ранее не было такой необходимости в конкретике глобальных решений на благо будущих поколений. Скажу довольно избитую, но достаточно актуальную вещь: мир переживает глобальную трансформацию. С одной стороны, это пугает. Мы привыкли жить по определённому плану, но сегодня все стремительно меняется, и нам нужно к этому быстро адаптироваться», – считает казахстанский учёный. Он напомнил, что в Азии проживает 60% населения мира. «Когда мы говорим о построении эффективной системы региональной безопасности, мы не можем говорить в отрыве от общеазиатской системы безопасности. Тем более что мир строит новую систему безопасности и правопорядка. А значит, мы будем искать достойное место в этом мире», – заключил Еркин Тукумов.