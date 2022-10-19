Рособрнадзор сообщил, что не будет отменять Всероссийские проверочные работы

ВПР помогает вернуть в систему образования объективность, которая стала исчезать после 1990-х Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВПР – головная боль родителей. Обычно их проводят весной – проверяют таким образом уровень знаний, полученных учениками 4-9 классов в течение учебного года. Однако многие школы из-за коронавируса не успели написать работы в марте, и писали в сентябре. Дети еще после каникул не успели отойти, многое за лето забылось, а им – пишите контрольную. Не удивительно, что разные опросы показали: порядка 80% родителей против ВПР. А если кто и за, то только если оценки не пойдут в журнал. Все эти претензии прозвучали в виде вопросов на Всероссийской встрече с родителями школьников 19 октября. Анзор Музаев защищал контрольные как лев:

- Зачем нужны ВПР, спрашиваете? Они помогают нам выявлять школы с необъективным оцениванием. Расскажу смешной случай: мой сын пошел работать учителем русского языка и литературы, и вчера половине класса поставил двойки. Родители возмутились, чат бурлил: почему? Я сыну посоветовал: а ты спроси родителей, им важнее красивые цифры или реальная картина уровня знаний детей и план действий?

Когда ВПР только появились, тысячи школ погорели на очковтирательстве. Выяснилось, что целыми муниципалитетами штамповали сплошь отличников и хорошистов. А когда контрольные перепроверили независимые комиссии, оказался пшик. Прижали одного такого «умного» директора к стенке: зачем оценки завышали? А он: хотел показать высокие результаты — вдруг похвалят. Да и родителям приятно,

- По какому принципу выбираете предметы для ВПР? – спросили на собрании.

- Из всей линейки неохваченными остались литература и информатика. Литературу добавлять нецелесообразно, уместнее сочинение или изложение, а не контрольная. А вот информатику планируем. Причем хотим, чтобы работы выполняли на компьютерах, как и ЕГЭ. По другим предметам такие же задумки.

- Должны ли ставить оценки за ВПР в журнал и дневник?

- Такие решения мы рекомендовали принимать на уровне школ или родительских комитетов.

- Почему ВПР проводили в начале года, когда дети только начали учиться? Это же стресс!

- Вся наша жизнь - стресс. Однако именно стресс подталкивает нас рано просыпаться, когда не хочется, ехать на работу, кормить семью, не правда ли? Вот в нашей юности даже слова такого не знали. Мы переживали, волновались. Я бы назвал любую оценочную работу не поводом для стресса, а мотивацией. Конечно, есть учителя, которые кошмарят детей, чтобы взбодрить: мол, ну что, допрыгались? Сейчас двойки получите, ЕГЭ не сдадите, никуда не поступите. После такой взбучки и дети, и родители в панике: все пропало! Надеюсь, таких педагогов все меньше и меньше.

Еще раз подчеркну: ВПР нам помогает вернуть в систему образования объективность, которая стала исчезать после 1990-х. Яркий пример с медалями. Старшее поколение говорит: когда мы учились, вот тогда были медали! Не то что сейчас. Чтобы повысить ценность медалей, мы ввели пороговые баллы: если сдал ЕГЭ ниже 70 баллов по русскому и математике, а базовую не на пятерку, медаль не получишь. Было 75 000 медалистов, а стало на треть меньше. Цифра держалась, пока не случился ковид. Мы отменили порог, и – опять 75 тысяч медалистов. Кому это нужно? Я вот не хочу, чтобы мои дети и внуки учились в школе, где рисуют красивые оценки и создают иллюзию, что мой ребенок гениален. Ведь когда иллюзия растворится, будет поздно: 11 лет школы уже не вернешь. Вот приучим всех к объективности, и не будет проблем, связанных со стрессом