Россияне уверены, что воспитывать патриотизм нужно не только у детей, но и у взрослых

Большинство опрошенных поддерживают введение уроков патриотического воспитания в школах и вузах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В российских школах появились уроки патриотического воспитания, а перед занятиями теперь можно услышать гимн. Однако уже в вузах речи о патриотизме не идет. Более того, в некоторых высших учебных заведениях работает немало педагогов-либералов, которые прививают молодежи далекие от патриотических взгляды и ценности. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как сами россияне относятся к урокам патриотического воспитания и чувствуют ли необходимость прививать всем с малых лет любовь к Родине.

Как оказалось, абсолютное большинство россиян одобряют новые уроки патриотизма в школах и считают, что такое воспитание поможет вырастить достойное поколение. Более того 67% респондентов уверены, что воспитывать патриотизм нужно не только у детей или молодежи, но у жителей всей страны. Только такой комплексный подход поможет сделать общество более ответственным и благородным.

16% россиян добавили, что рады появлению уроков патриотизма в школах, но считают, что таких же занятий не хватает в вузах. По мнению опрошенных, вся система образования в стране должна быть направлена на привитие молодежи любви к Родине. Особенно в такие непростые времена, которые приходится сейчас проживать россиянам.

«Наконец-то возвращаются уроки патриотизма, - радуется участница опроса. – А то некоторые уже не понимают значения этого слова, смеются над ним».

«Мой племянник уже был на уроке патриотического воспитания, говорит, понравилось, весь его класс слушал с открытым ртом», - делится другая.

При этом 2% опрошенных отмечают, что уроки патриотического воспитания действительно нужны только в школах, а в вузах это лишнее. В высших учебных заведениях должно цениться, что люди могут иметь разные точки зрения, быть непохожими друг на друга, отстаивать свое мнение, но при этом уметь сотрудничать и находить общий язык

А вот 13% россиян считают, что школы и вузы должны быть политически нейтральными, учителям следует просто давать информацию и помогать ребенку самому формировать взгляд на мир. А вот прививать патриотизм должны родители и близкие, если они посчитают это нужным.

«Школа должна просто учить предметам. Дети здесь должны получать общие знания, а политику нужно оставить для профессионалов», - делится своим мнением участница исследования.

Оставшиеся 2% добавили, что затрудняются ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 13,9 тысячи человек.