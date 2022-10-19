Загадочный объект, похожий на гигантский пенис, выброшен на побережье Австралии

Находка на песке: озадачила миллионы людей

Видео, выложенное в TikTok 15 октября, за несколько дней посмотрели миллионы людей, оставив тысячи откликов. Женщина по имени Афри Грегори (Afri Gregory) запечатлела «нечто» явно животного происхождения, выброшенное на песчаный пляж, расположенный на северо-востоке Австралии около города Таунсвилл (Townsville in Queensland) – напротив Большого Барьерного рифа. Сопроводила кадры сравнением «объекта» со своей ногой и недоуменными возгласами вопросительной интонации. Народ, естественно, откликнулся – начал опознавать таинственный «дар моря». Но единого мнения пока нет. Диапазон предположений широк: от пришельца из космоса – его кусочка - до опять же кусочка морского змея.

«Нечто» сравнимо по размеру с человеческой ногой

У биологов лидируют две гипотезы. По менее популярной, это часть внутреннего органа какого-то морского обитателя, да хоть бы печени акулы. По самой популярной гипотезе, на берег выбросило, простите уж за необходимую научную подробность, пенис кита – точнее, переднюю его часть. Большинство биологов усмотрели очевидное сходство. А наиболее продвинутые сослались на исследования 2002 года, в ходе которых британские ученые (а кто же еще?) засняли десятки горбатых китов в их естественной среде обитания, озабоченных поисками самок и приготовивших свои длиннющие репродуктивные органы – самые длинные в мире. Результаты они опубликовали в журнале Aquatic mammals. В самом деле, сходство есть.

Редчайший кадр: осьминог вцепившийся в «мужское достоинство» дельфина

На вопрос, каким образом кит лишился своего «мужского достоинства», вразумительного ответа нет. Но то, какой опасности оно иной раз подвергается в силу своих внушительных размеров, несколько лет назад наблюдал фотограф Хуан Гонзалво (рhotographer Joan Gonzalvo), который работал с итальянскими биологами из НИИ Тетис (Tethys Research Institute), занятыми в проекте Дельфины Ионического моря (Ionian Dolphin Project). В объектив Хуана попал довольно крупный самец дельфина-афалины, в член которого вцепился осьминог. Подробнее об этом в нашем материале.

Некоторые энтузиасты полагают, что женщине попалась часть морского змея и приводят в пример старинную гравюру с его изображением

Кстати, морские черви, обитающие в донном грунте, тоже напоминают пенисы. Образцы длиной около полуметра 5 лет назад выловили ученые, которые «рыбачили» у тех же северо-восточных берегов Австралии на исследовательском судне Investigator.

Своим видом и размерами морской червь вогнал в краску женщин-ученых

Об этих и других удивительных находках вроде, рыбы с «лицом», как у ждуна, и медузы, похожей на задницу, в нашем материале.