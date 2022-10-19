Маргарита Симоньян рассказала о горе в семье

Маргарита Симоньян рассказала о тяжелой утрате Фото: соцсети

Маргарита Симоньян рассказала о горе, постигшем ее семью. Как сообщила супруга Тиграна Кеосаяна, умер родной брат режиссера. Давид Кеосаян скончался 19 октября. Он был режиссером, сценаристом и продюсером.

Маргарита Симоньян рассказала о тяжелой утрате в блоге. Как написала многодетная мама, Давид Кеосаян был одним из самых светлых, свободных и жизнелюбивых людей на планете.

"Старший брат Тиграна - единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует", - обратилась к подписчикам Маргарита Симоньян.

Давиду Кеосаяну был 61 год. Причина его смерти не известна.

Долгие годы он работал режиссером, сценаристом и продюсером. Кеосаян-старший был выпускником факультета журналистики МГУ. Являлся членом гильдии продюсеров России, а также членом академии "Ника".

Режиссер известен по работе над такими фильмами, как "Бедная Саша", "Марш Турецкого", "Досье детектива Дубровского", "Президент и его внучка", "Львиная Доля" и многим другим. В юности он снялся в роли беспризорника в известном советском фильме "Корона Российской империи, или снова неуловимые".