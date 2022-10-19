Какую сумму государство может вернуть мобилизованным, которые потратились на амуницию

Стоимость того же бронежилета порой доходит до 180 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Частичная мобилизация заставила потратиться многих мобилизованных россиян. Получив повестки, они кинулись за свой счет покупать одежду, обувь, термобелье, бронежилеты, каски, даже налокотники и наколенники. А дело это недешевое. В военторгах ценники заметно подросли из-за внезапно подскочившего спроса. Стоимость того же бронежилета порой доходит до 180 тысяч рублей.

Увидев такое дело, члены парламентского комитета по экономической политике задумались: почему бы не возместить этим людям часть расходов на экипировку? Депутат Госдумы Станислав Наумов считает, что тут есть два варианта.

Социальный налоговый вычет. Эта мера работает при возвращении налогов за благотворительность, обучение, лечение и т. д. Схема проста: в налоговую подается заявление о вычете с заполненной декларацией. И потом на банковский счет приходит 13% от потраченного (максимальная сумма возврата — 15600 рублей).

Кэшбек. Этот механизм уже два года работает в туризме, когда люди могут вернуть до 20% стоимости путевки по России.

Депутаты также предлагают возвращать деньги не только самим мобилизованным, но и тем, кто помогал им закупать вещи для участия в спецоперации.

Пока это только инициатива, соответствующее письмо депутаты направили в Минфин. Ответа оттуда пока не поступало.