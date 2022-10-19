Обязательная мера только одна - усиление охраны важных объектов Фото: Олег ЗОЛОТО

Владимир Путин ввел в целом ряде регионов режим «среднего уровня реагирования». Документ уже одобрен советом федерации и подписан. Он начнет действовать уже с полуночи 20 октября.

Где введен средний уровень реагирования в России с 20 октября 2022 года

Перечисляются в указе и сами регионы, где этот режим введен. Их всего 8: Крым и Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Это регионы, которые соседствуют с Донецкой и Луганской республиками, и Херсонской и Запорожской областями, где введено военное положение.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Какие ограничения подразумевает средний уровень реагирования

Что нужно знать в первую очередь жителям этих регионов и тем, кто собирается туда поехать.

- Комендантского часа, или военной цензуры, или запрета митингов и забастовок тут не будет (это все-таки не военное положение)

- Не будет и конфискации транспорта в пользу военных, привлечения на работы и обязательной территориальной обороны.

Но! Может быть:

- Переселение граждан из опасных районов в безопасные (при этом власти будут обязаны предоставить постоянное или временное жилье).

- Ограничение на въезд в регион и передвижение по нему.

- Ограничение движения транспорта и его досмотр.

- Создание территориальной обороны.

- Усиление охраны важных объектов.

ВАЖНО! Обязательная мера тут только одна - усиление охраны важных объектов. Остальные будут вводиться исключительно по решению штаба.

Что говорят губернаторы регионов

Владимир Путин, по аналогии с борьбой с пандемией коронавируса, наделил глав регионов широкими полномочиями. Именно они вместе со своим штабом, которые должны быть созданы во всех субъектах, будут решать - применять ту или иную меру или нет. Исходить они будут из ситуации в регионе и необходимости конкретного шага.

То есть, если нужно ввести досмотр транспорта, будут досматривать, если такой необходимости нет, значит не будут.

Более того, эти меры могут вводиться точечно. Например, штаб может решить, что из опасных приграничных районов той же Белгородской области нужно отселить жителей, они это сделают, но это вовсе не значит что будут выселять всю область. Повторимся, только конкретные районы. То же самое и с ограничением на передвижение транспорта.

Главы регионов уже успели успокоить жителей и гостей своих областей. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что комендантского часа в Крыму и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется. Губернатор Курской области Роман Старовойт тоже успокоил, что новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы не будет, «пропускной режим, как и прежде, будет действовать только в приграничных территориях региона». То же сказал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - пока оснований для введения каких-либо ограничений в регионе нет, обстановка полностью контролируемая.