Новый год пройдет без Ивана Урганта: Кто из звезд заработает миллионы на корпоративах

Гонорар Хрусталева обычно начинался от полутора миллионов рублей, но будет расти, приближаясь к празднику Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жизнь в шоу-бизнесе перестраивается на новый ритм. Раньше зрители покупали билеты на концерт за несколько месяцев до мероприятия, а сейчас за неделю (в лучшем случае за две). Эта ситуация добавляет сложностей организаторам гастрольных туров, которые до последнего не понимают, насколько прибыльным окажется концерт. Такая же история и с новогодними корпоративами, а точнее частными вечеринками. Их станет меньше, несмотря на оптимистичные заверения некоторых представителей индустрии. Часть обеспеченных людей сбежала за границу и на праздник туда будут выписывать артистов и оплачивать им частные самолеты – но таких «туров» мало. Богатые люди, оставшиеся на родине, предпочитают сейчас экономить и не устраивать дорогие гулянки – об этом твердят все звезды. Однако праздник не отменяется.

Концертный директор, продюсер и организатор мероприятий Табриз Шахиди в своих соцсетях убеждает подписчиков: рано делать выводы, что декабрь перестал быть самым прибыльным месяцем года для звезд. Запросы и предварительная бронь на топовых артистов есть, но окончательно все будет подтверждаться через месяц. К концу ноября станет понятно, каким будет спрос на праздничные вечеринки.

Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев последние 10 лет в списке топовых ведущих новогодних мероприятий. 2022 год не стал исключением Фото: Соцсети

Среди звезд оптимизма нет – все понимают, что прежнюю громадную кассу мало кто соберет, за исключением единиц: Григорий Лепс, Полина Гагарина, Баста, «Руки Вверх», Филипп Киркоров, Николай Басков, Леонид Агутин, Shaman, Jony, Клава Кока, Zivert, Анна Асти, Дима Билан, Сергей Лазарев и еще пара артистов. Наценки в 200% уже не будет. Гонорары мэтров в переводе на рубли начинаются от 5 миллионов и растут в зависимости от города, места, заказчика и прочих обстоятельств. Гонорары топовых новичков списка (они недавно стали кумирами миллионов) – от 3 миллионов рублей. Чем ближе к 31 декабря – тем цена выше.

Если певцы получают свои миллионы за час или полтора на сцене, и могут за вечер посетить несколько мероприятий; то ведущий за этот гонорар работает вечер длиною 4 – 5 часов. Табриз Шахиди составил список самых востребованных ведущих корпоративных и частных мероприятий.

Топ-ведущих: Дмитрий Хрусталев, Николай Басков, Тимур Родригез, Екатерина Скулкина, Александр Ревва, Екатерина Варнава, Михаил Галустян, Дмитрий Губерниев, Азамат Мусагалиев, Игорь Верник, Вадим Галыгин, Марина Кравец, Яна Чурикова, Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов, Валерий Сюткин, Лера Кудрявцев, Дмитрий Дюжев, Алла Михеева, Валдис Пельш, Михаил Грушевский, Илья Соболев, Гарик Харламов, Александр, Олешко, Тимур Батрутдинов, Оскар Кучера, Демис Карибидис, Гарик Мартиросян, Николай Фоменко, Иван Абрамов, Леонид Ярмольник, Андрей Разыграев, VJ Archi.

Табриз Шахиди подчеркивает, что его список ведущих субъективный: рейтинг на основе личных наблюдений, частоты запросов, информации от коллег по ивент-индустрии. Интересно, что в списке нет Ивана Урганта, которого теперь приглашают реже, чем раньше. Недавно Ургант вел мероприятие в Казахстане, и в Новый год без работы тоже не останется. Зато очень востребован его коллега Дмитрий Хрусталев. Впрочем, Митя всегда был нарасхват и сам рассказывал, что свою «обычную» зарплату на ТВ всю отдает на благотворительность: «Зарабатываю на другом. Веду частные мероприятия». Гонорар Хрусталева обычно начинался от полутора миллионов рублей, но будет расти, приближаясь к празднику. Всегда нарасхват и имеют постоянных клиентов мэтры в сфере ведения Андрей Малахов, Дмитрий Нагиев – тяжеловесы весьма избирательны и берут в праздники от 5 миллионов рублей. Приятные в общении, симпатичные, востребованные, искрометные профессионалы слова: Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Оскар Кучера – гонорары могут варьироваться и начинаются от 2 миллионов рублей. Очень харизматичные и популярные именно как ведущие, юмористы Гарик Харламов, Гарик Мартиросян – их гонорар примерно в два раза больше.