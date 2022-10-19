Генерал армии Анатолий Куликов объяснил, что даст военное положение в четырех новых регионах России: «В этом - логика Победы»

Генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

… - Товарищ генерал армии, вы, видимо, уже подробно познакомились не только с Указом Президента России о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, но и - со многими комментариями.

Что все это даст, как вы считаете?

- Ну, во-первых, я считаю, что это - вполне адекватный ответ на происходящее.

Ведь, смотрите, обстреливают не только четыре новых российских образования, но и - Белгородскую, Курскую область, другие регионы.

А это уже - по Закону об обороне - и есть агрессия со стороны сопредельных государств. А военное положение вводится как раз в случае агрессии.

Что касается непосредственно зоны боевых действий, здесь применение и президентского Указа, и Закона об обороне - абсолютно оправдано.

Потому что должны приниматься меры по отселению жителей в безопасное место, в другие районы Российской Федерации.

Далее…

Канализируется передвижение (людей и техники), запрещается оборот оружия, приостанавливается деятельность политических партий.

- Извините, Анатолий Сергеевич, «канализируется передвижение» – что имеется в виду?

- Это значит, для того, чтобы выехать из этой зоны, остается там один-два контрольно-пропускных пункта. Проходы через другие КПП являются несанкционированными.

То есть, выход и вход - только под жёстким контролем.

При необходимости — может быть введен комендантский час.

Ужесточается административная и уголовная ответственность за отдельные нарушения, в частности, за дезертирство, за невыполнение приказа.

По-моему, президент поручил правительству разработать механизм реализации всех этих мер.

В Указе президента говорится о том, что, перед руководителями предприятий и организаций, независимо от форм собственности, будут поставлены определённые задачи.

- И об этом, пожалуйста, подробнее…

- Проще говоря, в условиях мирного времени собственник что хочет, то и делает, он может пойти выполнять порученное ему задание, а может и не пойти.

А вот уже в условиях военного положения бизнесмен, предприниматель обязаны выполнить это распоряжение.

Но, обрати внимание - это касается только четырёх регионов, которые мы назвали.

- Ну, да.

- Мне же представляется, что нам пора разработать отдельные документы по переводу на особое положение промышленных предприятий, особенно -военно-промышленного комплекса.

Потому что я знаю некоторых руководителей, собственников, которые просили оказать им поддержку, в частности, когда кредиты выдавали под 20% … А это - убыточно. И на сей счёт должны быть разработаны или специальные законы, или постановления правительства.

Ну, посмотрим, что будет. В целом же мы идем в правильном направлении.

- Идем к Победе. Правильно?

- Ну, конечно, к Победе. У нас другого выхода нет.

Если идут бои - вводится военное положение. В этом - логика Победы

- Понял, товарищ генерал армии. Спасибо вам огромное.

- Всего доброго. До свидания.