Детище Чубайса на грани банкротства: в правительстве хотят закрыть убыточную госкорпорацию «Роснано»

В 2020 году Чубайс «Роснано» покинул, а долги остались Фото: Анатолий ЖДАНОВ

А ведь как красиво все выглядело на бумаге! Какие планы строили, какие прибыли в голове рисовали… Но все закончилось провалом.

Речь - о государственной политике в сфере инноваций (так называют всякие полезные изобретения и нововведения). В конце «нулевых» кому-то в правительстве пришла в голову идея – создавать государственные компании, которые возьмут на себя развитие инноваций. Мол, денег от нефти у нас много, надо лишь дать их умным госменеджерам, а они найдут и профинансируют те проекты, которые за ручку отведут российскую экономику в светлое будущее.

И вот будущее настало… Но инновационный свет в нем так и не забрезжил. По крайней мере, если говорить о компании «Роснано». Как стало известно журналистам газеты "Ведомости", в правительстве хотят закрыть «Роснано», потому что госбюджет не резиновый и хватит уже таскать этот финансовый камень на шее казны.

Но обо всем по порядку.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Роснано» создавалось 15 лет назад как инвестиционная корпорация с государственным финансированием. Ее задача - находить на рынке молодые перспективные фирмы, связанные с нанотехнологиями (то есть работой с микроскопическими частицами), вкладывать в них деньги и помогать им развиваться. На эти цели государство выделило 130 млрд рублей. Во всем этом была некая дань моде: в начале века нанотехнологии были очень популярной темой во всем мире.

Схема была выбрана следующая. «Роснано» получало долю в капитале (то есть покупало акции) тех самых молодых компаний, а когда «молодежь» взрослела и крепчала, госкорпорация продавала свои акции и получала прибыль. Все это казалось взаимовыгодным: и бизнес развивается, и бюджет налоги получает, и сама корпорация живет за счет выгодных инвестиций. Во главе компании поставили «эффективного менеджера» Анатолия Чубайса, который до этого 10 лет руководил государственной энергетической компанией РАО «ЕЭС России» и которая с его уходом в 2008 году перестала существовать.

Правда, нюанс оказался в том, что «молодые перспективные фирмы» куда чаще загибались, чем выживали. А вместе с ними испарялись и вложенные государством деньги. Особенно часто это происходило на первом этапе, в конце «нулевых» - начале «десятых», когда менеджеры «Роснано», через одного пришедшие в корпорацию вместе с Чубайсом из РАО «ЕЭС», изучали новую для себя сферу. И, естественно, совершали ошибки.

В итоге деньги быстро кончились. Продавать свежекупленные акции пока еще не окрепших компаний было бессмысленно, а новые деньги бюджет выделять не стал. Чубайс принял решение, что нужно занимать деньги у банков. И под это дело выбил себе госгарантии. Они означали, что поручителем по кредитам (на общую сумму в 150 млрд рублей) стало государство. В случае проблем с выплатами у самой корпорации, долги за нее должно было выплатить правительство.

Как нетрудно догадаться, в дополнение к уже потраченным 130 миллиардам корпорация спустила… Простите, израсходовала на акции разных компаний все эти 150 миллиардов. Но заработать серьезных прибылей так и не сумела.

В 2020 году Чубайс «Роснано» покинул, а долги остались. И когда пришла пора возвращать деньги банкам, «Роснано» вспомнило о госгарантиях. Правительству пришлось платить. Чем оно и занимается по сей день.

Многие помнят громкую историю: в конце прошлого года «Роснано» оказалось на грани дефолта. Потому что не смогло заплатить банкам жалкие (учитывая масштабы компании, это не ирония) 4,7 млрд рублей. Долг погасили из госказны. В нынешнем году Минфин должен выплатить еще около 30 млрд рублей кредиторам госкорпорации.

Детище Чубайса на грани банкротства. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Но вечно терпеть и безропотно платить за по старым долгам «Роснано» правительство не намерено. К тому же санкции еще больше усугубили финансовые проблемы «Роснано». Поэтому в Минфине посчитали, что эвтаназия обойдется дешевле терапии. Ведомство предлагает расформировать компанию, а ее имущество продать, чтобы из этих денег погасить хотя бы часть долгов.

Правда, не все с этим согласны. Все-таки в работе Роснано были не только провалы, но и успехи (см. «Кстати»). Хотя от краха госкорпорацию это не спасло. Теперь вопрос о банкротстве компании будут решать на уровне руководства страны.

КСТАТИ

Три главных провала Чубайса…

1. Дисплей загнулся

В 2011 году Чубайс взбудоражил общественность супер-инновационной разработкой - планшетом с гибким экраном. И пообещал запустить в производство 2,1 млн таких дисплеев в год. В проект было вложено $240 млн (7,5 млрд рублей по тогдашнему курсу). Но завод так и не появился: новинка оказалась никому не нужна. Черно-белая электронная книга оказалась не в состоянии конкурировать с айпадом от Apple.

1. Кремниевая судьбина

Почти 14 млрд рублей «Роснано» потратило на создание в Иркутской области предприятия по производству поликристаллического кремния (применяется в солнечной энергетике). Проект провалился. И по понятным причинам. Счетная палата позже утверждала: в «Роснано» знали, что цены на поликремний падают из-за роста выпуска в Китае. Себестоимость производства в России в разы превышала его рыночную цену. В итоге завод так и остался на бумаге.

3. Разрядка аккумулятора

Новосибирский «Лиотех» был заявлен как «крупнейший в мире завод по производству литий-ионных аккумуляторов». По разным оценкам, в проект вложили до 15 млрд рублей. Это не только деньги «Роснано» - например, 500 млн рублей выделили местные власти.

В 2011 году завод запустили, но он столкнулся с той же проблемой - слабым спросом на продукцию. С тех пор завод живет в полуобморочном состоянии: его то банкротят, то закрывают, то возрождают. Сегодня завод в очередной раз снова пытается приподнять голову и наладить выпуск и продажу аккумуляторов.

…и самые успешные проекты

Справедливости ради, основные провалы в работе «Роснано» пришлись на первые годы. Тогда, как объясняют эксперты и сами менеджеры, у команды не было опыта в отборе перспективных проектов. Позже случались вполне успешные результаты.

К примеру, компания OCSiAl – производитель одностенных углеродных нанотрубок, которые повышают качество многих изделий (стройматериалы становятся прочнее, автомобильные шины – износоустойчивее). «Роснано» в свое время купила 17,3% акций этой компании. И потом продала их с прибылью.

Еще одна компания мирового уровня в сфере нанотехнологий - ставропольский «Монокристалл», который производит искусственные сапфиры, которые покупали во всем мире. «Роснано» владело 5% акций компании.

И наконец, инвестиции в альтернативную энергетику. Во многом благодаря «Роснано» в нескольких южных регионах появились парки ветряных электростанций, а в Якутии - поля с солнечными батареями от российских производителей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий Симачев, директор по экономической политике Высшей школы экономики: «Правильно, когда государство подставляет плечо бизнесу»

- В работе «Роснано» были и плюсы, и минусы. Среди плюсов – сформировался коллектив экспертов и исследователей (их корпорация привлекала отдельно), которые глубоко разбираются в наноиндустрии и в том, как работает российская экономика. То есть позитивный эффект в том, что у нас в этой сфере появился человеческий капитал.

Кроме того, «Роснано» было, наверное, единственным институтом развития, который помогал бизнесу на среднем этапе. То есть, не на уровне идеи и начала работы, когда еще не понятно, будет ли какая-то отдача. Это была помощь реальному бизнесу, который уже работает и зарабатывает, но им нужно финансирование для развития. Справедливости ради, если взять именно рынок наноиндустрии в России, то до 2019 года он в России рос. То есть, целевые показатели у «Роснано» оказались выполненными.

Недостатков тоже было сколько угодно. Во-первых, прямые инвестиции – это тоже рискованное направление. Поэтому, как и любой госинститут, корпорация стремилась находить более надежные проекты. Например, были успешные вложения в области энергетики, металлургии. А когда речь шла про электронику, машиностроение и прочие секторы, в которым мы не сильны, здесь успехи были не очевидные. А ведь от института развития требуется не вкладывать деньги в традиционные отрасли, а способствовать структурным изменениям в экономике. Тому виной, кстати, и политика государства, которая не дает большой свободы действий таким институтам.

Любой бизнес предполагает риск. А в инновационных сферах он еще выше. В подобных случаях нужно быть ориентированным на то, что возможны потери. Поэтому правильно, когда государство (в лице «Роснано», - Ред.) в таких случаях подставляет плечо бизнесу. Но при этом готово уйти, чтобы не мешать компании эффективно развиваться. Собственно, в «Роснано» так и действовали. Покупали лишь небольшой пакет акций, а в управление не влезали, то есть просто выступали инвестором.

Что касается будущего корпорации, мне кажется, ее стоит оставить. Сейчас есть принципиальные задачи, связанные с импортозамещением. И вся логика деятельности Роснано здесь хорошо вписывается. Главное сейчас – формирование технологической независимости. Абсолютно неправильно в кризис сокращать инвестиции, которые в перспективе могут привести нас к той самой структурной перестройке экономики, которая требуется. Ведь только она может привести к повышению нашей конкурентоспособности на мировом рынке.

ЧУЖОЙ КАРМАН

В «Роснано» Чубайс заработал 800 млн рублей?

Еще одна из причин провала «Роснано» - слишком большие расходы на содержание аппарата. Возьмем, например главу компании. Сам Чубайс с 2010 по 2014 годы получал по 20 млн рублей ежегодно. Тех еще рублей, докризисных.

При этом Чубайс не жил на одну зарплату. Он активно зарабатывал на банковских вкладах, ценных бумагах, торговле землей (и как только все успевает?). Общий доход главы «Роснано» каждый год превышал 200 млн рублей. В результате за те пять лет общий доход Чубайса составил 1 млрд 104 млн рублей, из них зарплата главы «Роснано» - 102,2 млн рублей. К слову, чистый убыток «Роснано» за эти годы - 65,2 млрд рублей.

Потом отчетность скрыли от глаз общественности. Тем не менее, данные о доходах топ-менеджеров «Роснано» время от времени просачивались в СМИ. Например, издание Octagon писало, что в 2015 году зарплата Чубайса выросла вдвое: до 40-45 млн рублей в год; а после 2017-го - в среднем до 160 млн рублей в год. Если это правда, то за шесть последних лет работы в «Роснано» Чубайс получил около 700 млн рублей.

Коллеги Чубайса тоже не бедствовали. Зарплаты членов правления «Роснано» превышали 15-17 млн рублей в год. А еще, по данным Счетной палаты, за 2014-2015 годы доходы топ-менеджеров госкорпорации составили… 8 млрд рублей. Даже самые удачные инвестиции вряд ли смогли бы окупить такие аппетиты руководства.

К СЛОВУ

А где там Чубайс?

Анатолий Борисович тем временем ведет насыщенную жизнь. Хотя не сказать, что очень уж благополучную.

Напомним, покинув «Роснано» в конце 2020 года, Чубайс устроился специальным представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития (пожалуйста, не спрашивайте, что это означает). А в начале нынешнего года уволился и в марте уехал из России. Вскоре после этого, 15 апреля, нынешний глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании за то время, что ее возглавлял Чубас. Проверка пока не закончена.

Чубайс тем временем колесил по южным странам, был замечен в Турции, Израиле, на Кипре. А в конце июля внезапно попал в больницу в Италии. «Отцу русской приватизации» поставили диагноз синдром Гийена-Барре. Это редкое заболевание, при котором поражаются нервные клетки. У Чубайса парализовало часть лица, не закрывался глаз. В начале августа пациенту стало лучше и он улетел проходить реабилитацию в Германии. С тех пор о нем ничего не слышно.

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