Генерал-полковник в отставке Сергей Степашин: Те, кто сегодня пытается уничтожить Запорожскую АЭС и затопить Херсон, столкнутся с серьезнейшей военной силой

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, вы были во многих горячих точках, все-таки вы генерал-полковник, хоть и в отставке. Хотелось бы, чтобы вы с этих позиций прокомментировали указ Верховного Главнокомандующего, президента России о введении военного положения в четырех новых российских регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

- Если брать Донецк и Луганск, так то, что мы называем традиционным военным положением, было в этих республиках и раньше. Они восемь лет воевали. Разве только состояние не было закреплено российским законодательством, так что президент, что называется, военное положение в этих регионах продлил.

Два других новых субъекта РФ – Херсонская и Запорожская области - теперь тоже оказались под огнем, особенно херсонщина. Поэтому решение о введении там военного положения абсолютно закономерно. Меняется система управления, это очевидное, точное и правильное решение.

Единственное, что хотелось бы, чтобы мы смогли не просто принимать решения, а более жестко и четко их реализовывать. То, о чем, кстати, говорил и сам президент.

- А что дает реализация указа президента?

- Это означает, что те, кто сегодня пытается уничтожить Запорожскую атомную станцию и Херсон залить водой после взрыва Каховской ГЭС, столкнутся с серьезнейшей военной силой.

Во время Великой Отечественной войны Иосиф Сталин ввел военное положение на всей территории СССР сразу, в первые же дни.

- Коль вы проводите параллель с Великой Отечественной, ваша мама ведь пережила ту войну…

- Да, она пережила блокаду Ленинграда. У меня тесть получил звание Героя Советского Союза за форсирование Днепра – сейчас вот жители Херсона за Днепр уезжают. Резануло меня это. По сердцу.

Но я аналогию не поэтому провел. А потому, что мы ведь сражаемся сейчас не с украинским народом. Мы воюем с целой коалицией государств так называемого «цивилизованного мира». Ведь убивают-то нас американские Хаймарсы, немецкие бронемашины, французские спецсредства. В конференции на военной базе Рамштайн, где обсуждались поставки Украине вооружений и вопросы обучения украинских военнослужащих, участвовали более 50 стран!

Я внимательно послушал выступление командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.

Немного сурово он, конечно, выглядел, но в это время - чего ж улыбаться-то? Это уж я как человек, который повоевал, имею право так говорить.

- Что важное вы выделили для себя из этого выступления?

- Что мы гробить людей не будем. Вот сейчас многие активничают и говорят – давайте, давайте. Чего давайте? Я помню штурм Грозного в 1994 году, я туда на БТРе приехал, с разведкой ВДВ. Прекрасно знаю, сколько напрасных жертв тогда было. Мы что, хотим повторить эту историю? Уж коли Великую Отечественную войну вспомнили – так я напомню, что при штурме Берлина и Зееловских высот мы тогда потеряли 150 тысяч солдат.

Нам не нужно повторять этот опыт.

- Если все так серьезно, если есть Верховный Главнокомандующий, тогда, может быть, пора Ставку Верховного Главнокомандующего сформировать? Или она у нас есть в виде Совбеза?

- У нас есть Совбез, конечно. А кроме того, вы, наверное, не обратили внимание, что президент принял решение создать с премьер-министром некую структуру, которая координировала бы все вопросы экономики, финансов и т.д. Это, конечно, не ГКО, но где-то рядом. То есть, правительство сегодня, кроме тех задач, которые они всегда решают, должны перейти в совершенно иной оперативный режим работы. По аналогии, не очень она всем понравится, с тем, что было в 1993 году, после указа Ельцина. Надо было как-то отвести страну от гражданской войны. Удалось.

- А что за указ, что было при Ельцине?

- Указ о роспуске Верховного Совета, Съезда народных депутатов. Был еще создан штаб, его Олег Сосковец возглавлял, первый вице-премьер. Штаб занимался оперативными вопросами. Я думаю, что президент знает всю эту историю.

После завершения специальной военной операции мы будем заниматься восстановлением экономики, созданием условий для жизни нормальной наших людей.

Да, было сложно представить себе, что может так быть. Теперь мы знаем все. Мы знаем обстановку, знаем врага, знаем собственные силы.

Знаем, что делать. Всем. Каждому.

Будем работать.