Мишустин провел экстренное совещание со своими заместителями, посвященное СВО

Премьер поручил правительству быстро нарастить выпуск продукции, необходимой для СВО Фото: REUTERS

Правительство будет еженедельно докладывать президенту о том, как идет работа по обеспечению потребностей специальной военной операции. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на экстренном совещании со своими заместителями в среду.

Ранее Владимир Путин поручил создать координационный совет при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения СВО. Возглавил его Михаил Мишустин. Целью координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей спецоперации на Украине будет принятие мер для формирования и выполнения целевого задания по поставкам оборудования и техники для военных, проведению строительных работ и предоставлению транспорта, а также других направлений (такая формулировка содержится в проекте указа по созданию координационного совета).

Премьер поручил правительству быстро нарастить выпуск продукции, необходимой для СВО.

- Для этого - в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса, активно привлекать предпринимательское сообщество, - заявил Мишустин.

Премьер заявил, что у каждого вице-премьера появится свой фронт работ, связанный с обеспечением целей СВО. Так, главе Минфина Антону Силуанову Мишустин поручил взять под личный контроль начисление выплат мобилизованным. По поручению Владимира Путина денежное довольствие участников СВО не может быть ниже 195 тысяч рублей в месяц.

- Для всех – в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение, - уточнил Мишустин. - И положенные средства должны поступать людям в полном объеме и своевременно.

Мишустин также поручил виц-премьерам проследить, как губернаторы помогают семьям мобилизованных.

- Внимательно смотрите, как выполняются в курируемых вами округах все соответствующие мероприятия. Если необходимо – оказывайте максимальную поддержку в организации такой работы, - поручил своим заместителям Мишустин.