Шоу «Ледниковый период»: Дарья Мороз жжет, Марата Башарова душат слезы, а Регину Тодоренко — шарф

Дарья Мороз эффектно сверкает с фейерверком в руках на руках Максима Маринина под Show Must Go On. Фото Юрий Феклистов/Первый канал

В эфире Первого канала продолжается один из самых морозных и страстных одновременно телепроектов — «Ледниковый период». В этом году шоу получило допназвание «Снова вместе», что означает не только возвращение плеяды звезд и победителей проекта, но и упор на сплоченность и единение. Каждая пара теперь — больше чем просто пара, ведь ледовый бой идет между командой Ильи Авербуха и командой Александра Жулина, внутри которых каждый участник и старается принести пользу коллективу. Первый выпуск оставил в лидерах жулинцев, что лично задело авербуховских. Настолько, что обычно спокойный тренер и хореограф команды даже поругался с арбитрами из-за оценок Дани Милохину и Жене Медведевой.

Даня Милохин и Женя Медведева. Фото Юрий Феклистов/Первый канал

— Что касается спора с судьями, то это связано с новой составляющей проекта — открытой борьбой (пары поделены на две команды), — пояснил «КП» Авербух. — Я не до конца был согласен с оценками судей номера Дани и Жени, поэтому хотел услышать аргументацию. Видимо, судьи ставят оценки за номер, не отдавая себе отчет в том, что идет общий командный зачет очков, а потом калькуляция к финалу. Что поделать, сегодня вышло так — команда Жулина вышла вперед. Но впереди еще много эпизодов шоу, будем догонять.

Марат Башаров и Оксана Домнина. Фото Юрий Феклистов/Первый канал

Догонять придется резво, потому что соперники не дремлют. Поэтому Даня Милохин и Женя Медведева решили отыграть то, что у них получается лучше всего: порхающих надо льдом старшеклассников. Пара станцует школьный выпускной под Perfect Эда Ширана и Бейонсе так, что впечатлит даже опытную Елену Анатольевну Чайковскую. А вот Марат Башаров и Оксана Домнина, наоборот, — сделали ставку на седину в бороду. Бес ударил в ребро так мощно, что соскучившийся по «Ледниковому периоду» актер обратился в бодрого старика и скользил под слезодавильную балладу «Unforgettable» Нэта Кинга Коула, обняв партнершу, чтобы порадовать всех бабушек и дедушек на планете.

Регина Тодоренко и Александр Энберт. Фото Юрий Феклистов/Первый канал

А вот Регину Тодоренко вместо слез душил шарф. Как оказалось, костюмеры так надежно закрепили аксессуар на шее телеведущей, что на время ей довелось почувствовать себя Айседорой Дункан. Благо, рядом был еще более надежный, чем шарф, Александр Энберт. Фигурист не позволил трагедии омрачить светлый номер на песню «Эхо любви» (стихи Роберта Рождественского). Звезда МХТ им. Чехова Дарья Мороз эффектно засверкает с фейерверком в руках на руках Максима Маринина под Show Must Go On группы Queen и заставит судей ахнуть от драматургии номера и запредельного артистизма исполнителей.

Алина Загитова. Фото Юрий Феклистов/Первый канал

Впрочем, удивлять публику в каждом выпуске намерены и ведущие: вот Алина Загитова, которую ежедневно задирает Дмитрий Губерниев (навязчиво набивается в тренеры по красноречию), предстанет в ретро-образе: с густой накладной челкой и прической из 60-х.

Оценивать номера в предстоящем выпуске будут звезда скетчкома «Светофор» Дмитрий Миллер, фигуристы Наталья Бестемьянова, Татьяна Навка, Александра Степанова и тренер Елена Чайковская, временно заменившая Татьяну Тарасову. В третьем и четвертом выпуске «Ледникового периода» Татьяна Анатольевна вернется в свое кресло.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20