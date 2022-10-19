Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Власенко отбил атаку дронов

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Помилуй Бог, мы русские! Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!” - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А перед штурмом предместья Варшавы — Праги учил воинов: «Охотники (добровольцы — ред.) со своими начальниками станут впереди команды. Когда пойдем, воинам идти в тишине, не говорить ни слова, не стрелять. Подошли ко рву, — ни секунды не медля, бросай в него фашинник, опускайся в него и ставь к валу лестницы. Коротка лестница? штык в вал, — лезь по нем, другой, третий. Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!»

НАНЕС ТОЧНЫЙ ОТВЕТНЫЙ АРТУДАР

Сержант Андрей РУДИКОВ

«Командир орудия самоходно-артиллерийской батареи сержант Андрей Рудиков вместе с вверенным ему экипажем, выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских войск, наступающих на позиции украинских националистов. Сержант Рудиков в кратчайшие сроки принимал решение на исполнение указаний по ведению артиллерийского огня по укрепленным объектам боевиков, их вооружению и технике. В ходе наступления, несмотря на ответный артиллерийский огонь, личным составом расчета Андрея Рудикова был полностью уничтожен наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, 3 минометных расчета и более 15 националистов. Благодаря решительным действиям сержанта Рудикова, профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено стремительное продвижение российских войск вглубь позиций противника».

Сержант Андрей РУДИКОВ

ОБЕСПЕЧИЛ КОМАНДОВАНИЕ СВЯЗЬЮ

Прапорщик Михаил ОБОРИН

«Начальник аппаратной взвода связи прапорщик Михаил Оборин, действуя в составе экипажа командно-штабной машины обеспечивал непрерывную связь в группировке российских войск. Противник, стремясь вернуть под контроль утраченные в ходе боев с российскими военнослужащими позиции, приступил к артиллерийскому обстрелу района расположения батальонной тактической группы (БТГр). Находясь на позиции, Михаил попал под обстрел и сильное воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника, в следствие чего возникла угроза нарушения связи. Оценив ситуацию, несмотря на обстрелы со стороны противника, Михаил принял решение организовать резервный канал связи посредством развертывания спутниковой антенны. Не считаясь с угрозой жизни, Михаил Оборин, лично развернул антенну на крыше автомобиля и в ручном режиме с высокой точностью осуществил ее настройку, чем обеспечил устойчивость связи. Далее, продолжая выполнять свои обязанности в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, прапорщик Оборин установил дополнительный ретранслятор, чем увеличил площадь покрытия станций связи. Смелые и решительные действия прапорщика Оборина позволили обеспечить командование БТГр устойчивой связью, что способствовало оперативному управлению подчиненными подразделениями в бою. Атака националистов была отражена».

Прапорщик Михаил ОБОРИН

СОЗДАЛ БРЕШЬ В ОБОРОНЕ ВРАГА

Ефрейтор Павел КОНДРАТЬЕВ

«Ефрейтор Павел Кондратьев в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступления российских войск на районы, удерживаемые украинскими националистами. В ходе наступления экипажем боевой машины Павла Кондратьева был нанесен прицельный удар по позициям украинских вооруженных формирований. В результате точной стрельбы по объектам противника было уничтожено до 30 боевиков и несколько пикапов с установленными на них пулеметами.

Ефрейтор Павел КОНДРАТЬЕВ

Прицельная стрельба ефрейтора Кондратьева по объектам националистов создала брешь в их оборонительных рубежах. Нанеся урон, Павел оперативно обеспечил перемещение боевой машины на запасную позицию, чем исключил возможность ее поражения ответным артиллерийским огнем. Смелость, профессионализм и отвага ефрейтора Кондратьева позволили выполнить поставленные задачи и обеспечить наступление российских подразделений».

ОТБИЛ АТАКУ ДРОНОВ

Старший лейтенант Максим ВЛАСЕНКО

«Начальник расчета зенитной ракетной батареи лейтенант Максим Власенко выполнял боевую задачу по прикрытию российских войск в ходе наступательной операции на позиции противника. В условиях интенсивного противоборства со стороны противника и применения им артиллерийских систем, РСЗО и минометов, не теряя самообладания, старший лейтенант Власенко выполнял задачи по уничтожению вражеских воздушных целей. За время отражения наступления националистов, боевым расчетам под командованием старшего лейтенанта Власенко было уничтожено 4 беспилотных летательных аппарата. Благодаря высокому профессионализму старшего лейтенанта Власенко российским войскам удалось отразить атаку националистов».