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Политика19 октября 2022 20:59

Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Власенко отбил атаку дронов

В условиях интенсивного противоборства со стороны противника и применения им артиллерийских систем, РСЗО и минометов, не теряя самообладания, старший лейтенант Власенко выполнял задачи по уничтожению вражеских воздушных целей
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Помилуй Бог, мы русские! Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!” - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А перед штурмом предместья Варшавы — Праги учил воинов: «Охотники (добровольцы — ред.) со своими начальниками станут впереди команды. Когда пойдем, воинам идти в тишине, не говорить ни слова, не стрелять. Подошли ко рву, — ни секунды не медля, бросай в него фашинник, опускайся в него и ставь к валу лестницы. Коротка лестница? штык в вал, — лезь по нем, другой, третий. Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!»

НАНЕС ТОЧНЫЙ ОТВЕТНЫЙ АРТУДАР

Сержант Андрей РУДИКОВ

«Командир орудия самоходно-артиллерийской батареи сержант Андрей Рудиков вместе с вверенным ему экипажем, выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских войск, наступающих на позиции украинских националистов. Сержант Рудиков в кратчайшие сроки принимал решение на исполнение указаний по ведению артиллерийского огня по укрепленным объектам боевиков, их вооружению и технике. В ходе наступления, несмотря на ответный артиллерийский огонь, личным составом расчета Андрея Рудикова был полностью уничтожен наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, 3 минометных расчета и более 15 националистов. Благодаря решительным действиям сержанта Рудикова, профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено стремительное продвижение российских войск вглубь позиций противника».

Сержант Андрей РУДИКОВ

Сержант Андрей РУДИКОВ

ОБЕСПЕЧИЛ КОМАНДОВАНИЕ СВЯЗЬЮ

Прапорщик Михаил ОБОРИН

«Начальник аппаратной взвода связи прапорщик Михаил Оборин, действуя в составе экипажа командно-штабной машины обеспечивал непрерывную связь в группировке российских войск. Противник, стремясь вернуть под контроль утраченные в ходе боев с российскими военнослужащими позиции, приступил к артиллерийскому обстрелу района расположения батальонной тактической группы (БТГр). Находясь на позиции, Михаил попал под обстрел и сильное воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника, в следствие чего возникла угроза нарушения связи. Оценив ситуацию, несмотря на обстрелы со стороны противника, Михаил принял решение организовать резервный канал связи посредством развертывания спутниковой антенны. Не считаясь с угрозой жизни, Михаил Оборин, лично развернул антенну на крыше автомобиля и в ручном режиме с высокой точностью осуществил ее настройку, чем обеспечил устойчивость связи. Далее, продолжая выполнять свои обязанности в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, прапорщик Оборин установил дополнительный ретранслятор, чем увеличил площадь покрытия станций связи. Смелые и решительные действия прапорщика Оборина позволили обеспечить командование БТГр устойчивой связью, что способствовало оперативному управлению подчиненными подразделениями в бою. Атака националистов была отражена».

Прапорщик Михаил ОБОРИН

Прапорщик Михаил ОБОРИН

СОЗДАЛ БРЕШЬ В ОБОРОНЕ ВРАГА

Ефрейтор Павел КОНДРАТЬЕВ

«Ефрейтор Павел Кондратьев в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступления российских войск на районы, удерживаемые украинскими националистами. В ходе наступления экипажем боевой машины Павла Кондратьева был нанесен прицельный удар по позициям украинских вооруженных формирований. В результате точной стрельбы по объектам противника было уничтожено до 30 боевиков и несколько пикапов с установленными на них пулеметами.

Ефрейтор Павел КОНДРАТЬЕВ

Ефрейтор Павел КОНДРАТЬЕВ

Прицельная стрельба ефрейтора Кондратьева по объектам националистов создала брешь в их оборонительных рубежах. Нанеся урон, Павел оперативно обеспечил перемещение боевой машины на запасную позицию, чем исключил возможность ее поражения ответным артиллерийским огнем. Смелость, профессионализм и отвага ефрейтора Кондратьева позволили выполнить поставленные задачи и обеспечить наступление российских подразделений».

ОТБИЛ АТАКУ ДРОНОВ

Старший лейтенант Максим ВЛАСЕНКО

«Начальник расчета зенитной ракетной батареи лейтенант Максим Власенко выполнял боевую задачу по прикрытию российских войск в ходе наступательной операции на позиции противника. В условиях интенсивного противоборства со стороны противника и применения им артиллерийских систем, РСЗО и минометов, не теряя самообладания, старший лейтенант Власенко выполнял задачи по уничтожению вражеских воздушных целей. За время отражения наступления националистов, боевым расчетам под командованием старшего лейтенанта Власенко было уничтожено 4 беспилотных летательных аппарата. Благодаря высокому профессионализму старшего лейтенанта Власенко российским войскам удалось отразить атаку националистов».

Старший лейтенант Максим ВЛАСЕНКО

Старший лейтенант Максим ВЛАСЕНКО

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