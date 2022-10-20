Военная спецоперация на Украине 20 октября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил Владимиру Зеленскому урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

Совет Федерации утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в новых регионах России. «За» проголосовали 93,5%.

Призванные на срочную службу не будут направляться в зону проведения спецоперации на новых территориях России в связи с объявлением в них военного положения, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить своевременные выплаты довольствия мобилизованным и установить для мобилизованных размеры денежного довольствия и отдельных выплат в размере не менее 195 тысяч рублей.

В Киеве сообщили о повреждении около 40% энергоинфраструктуры Украины. Об этом заявил глава центра исследования энергетики Александр Харченко.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил об отражении всех атак украинских войск в Херсонской области. По словам Стремоусова, ВСУ пытались продвигаться на направлении Новая Каменка – Берислав.

Система ПВО отразила несколько ракетных атак Украины на Каховскую ГЭС.

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на школу в Запорожье. В результате было повреждено здание, пострадавших нет.

Российские военные уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ потеряли более 30 военных при попытке форсировать реку Жеребец в ЛНР. На Николаево-Криворожском направлении российские войска уничтожили более 120 человек.

Российские войска нанесли новые удары по объектам военного управления Украины. Все цели успешно поражены, отметили в Минобороны РФ.