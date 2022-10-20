Помолодевшая Безрукова, влюбленный Кристовский и сердцеед Кяро: Звезды пришли на премьеру сериала «Право на свободу»

Кирилл Кяро. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Художественный» прошел премьерный показ первых эпизодов нового сериала «Право на свободу» о российских волонтерах, помогающих попавшим в рабство людям. Остросюжетную теледраму снял режиссер Артем Дубра, для которого эта работа стала дебютом. Главные роли в сериале исполнили Кирилл Кяро, Илья Малаков, Варвара Феофанова, Игорь Скляр, Олег Чугунов, Анна Каменкова и другие артисты.

Съемочная группа сериала: актеры Кирилл Кяро, Варвара Феофанова и продюсер Андрей Феофанов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Посмотреть первые серии проекта в «Художественный» пришли звезды кино и шоу-бизнеса. Исполнитель одной из главных ролей Кирилл Кяро рассказал, что его герой - лидер волонтерской организации, жесткий и прямолинейный, но справедливый. Для него борьба с современной рабовладельческой мафией – дело чести.

- Он, конечно, главный. Но в нашей команде каждый занимает свою ячейку, каждый чувствует себя главным. Волонтерские организации - это интересно и важно, - отметил Кяро.

Актер в этот вечер был один – на премьеру он пришел без своей гражданской жены Юлии Дузь. Чем, конечно, тут же не преминули воспользоваться поклонницы. Девушки фотографировались с Кириллом, а он, как галантный кавалер, не отказывал им в совместном фото.

Девушки фотографировались с Кириллом, а он, как галантный кавалер, не отказывал им в совместном фото. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще один исполнитель главной роли Илья Малаков пришел на премьеру со своей любимой девушкой – актрисой Ангелиной Стречиной. До недавнего времени о личной жизни Ильи ничего не было известно. Считалось, что звезда фильма ««Легенда о Коловрате» - завидный холостяк, думающий исключительно о карьере. Но в этот вечер Илья позировал на красной дорожке вместе с красавицей Ангелиной, официально подтвердив, что они – пара.

Илья Малаков пришел на премьеру со своей любимой девушкой – актрисой Ангелиной Стречиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Зрители видели эффектную брюнетку в сериалах «Пищеблок», «Молодежка», «На районе», в фильмах «Мистер Нокаут» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Ангелина Стречина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внимание гостей премьеры в этот вечер привлекла еще одна красивая пара. Солист группы «Uma2rmaH» Владимир Кристовский женился на модели Ольге Пилевской в 2013 году. С тех пор у супругов родились двое детей: сын Федор и дочь Тея. Но даже спустя девять лет совместной жизни отношения Кристовского и его избранницы остаются такими же страстными, как и в медовый месяц. В ожидании начала показа Ольга положила голову на плечо мужа, а Владимир в это время с нежностью смотрел на свою красавицу-жену.

Владимир Кристовский женился на модели Ольге Пилевской в 2013 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ради Ольги музыкант развелся с первой женой Валерией Римской. Солист «Uma2rmaH» женился на 18-летней участнице команды КВН Нижнего Новгорода, когда ему было 20 лет. Супруги прожили в браке 17 лет, Валерия родила мужу четырех дочек. Решение о разводе далось Кристовскому непросто, но в итоге музыкант начал новую семейную жизнь, и, похоже, очень счастлив в новом браке.

Владимир Кристовский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Посмотреть первые эпизоды сериала в «Художественный» пришла и Ирина Безрукова. Бывшая жена Сергея Безрукова выбрала для выхода в свет элегантную белую блузку, черные брюки и уютный серый кардиган. 57-летняя актриса выглядит потрясающе: кажется, годы совершенно не властны над звездой экрана. Ирина тщательно следит за своей внешностью и пользуется всеми современными услугами косметологии. Главным секретом своей красоты она называет здоровый образ жизни и правильное питание.

Ирина Безрукова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Онлайн-премьера сериала «Право на свободу» состоится 20 октября в Wink – цифровом видеосервисе «Ростелекома». По сюжету успешного программиста Антона (его играет Илья Малаков) из Краснодара пригласили работать в крупную IT-компанию на Кипре. В день отъезда на новое место работы ему сообщают, что внезапно исчезла его мама (Анна Каменкова). Парень разворачивает такси, и с этого момента его жизнь кардинально меняется. Антон узнает шокирующие факты о рабовладельческой мафии и подпольных организациях, торгующих людьми. На помощь ему приходит Кирилл (Кирилл Кяро) - лидер волонтерской организации «Либертас».