«Кинула торт в лицо»: Любовница Пьера Нарцисса напала на его директора

Директор певца Сергей Дворцов и его жена Валерия написали на Ксению Грин жалобу в прокуратуру Фото: Иван МАКЕЕВ

Смерть «фабриканта» Пьера Нарцисса наделала немало шума в светских кругах. Сначала артиста никак не могли похоронить из-за того, что его мать была против, чтобы прах покоился в России. В итоге спустя несколько недель после кончины Пьер все же нашел свой последний приют в родном Камеруне. Но на этом семейные склоки не закончились. Объявилась светская львица Ксения Грин, которая отрекомендовалась любовницей покойного.

По словам концертного директора певца Сергея Дворцова, из-за атак этой дамы им с женой Нарцисса Валерией Калачевой пришлось обратиться в прокуратору.

- После смерти Нарцисса происходят очень странные вещи, - говорит kp.ru Сергей Дворцов.-И сомнительные люди появляются на нашем пути. Например, некая Ксения Грин, которая называет себя любовницей Пьера и его второй женой. У Пьера была одна жена-Валерия Калачева. А Грин появилась лишь на его похоронах и заявила, что они якобы с Нарциссом хотели пожениться. Все это ложь. Сейчас эта дама угрожает дочери Пьера, пишет девочке несуразные сообщения, преследует ее. Недавно Грин заявилась без приглашения на вечер память Нарцисса. Жена Пьера ее выгнала, девушки подрались. У Валерии просто уже лопнуло терпение. И до меня эта Грин добралась. Заявилась уже на другое мероприятие и кинула мне в лицо торт! - возмущается Дворцов. - Мы уже с женой Пьера написали на Грин заявление в прокуратуру. Мы не позволим этой женщине устраивать танцы на костях и преследовать его семью.

Как рассказывает директор Нарцисса, сейчас жена Пьера Валерия Калачева затеяли благоустройство парка в память о певце. Валерия высадила на свои средства в парке Жулебино красный канадский клен.

Жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева посадила в честь него более 20 деревьев в парке Жулебино. Фото: архив Дворцова

Сейчас близкие артиста заняты эскизом его памятника.

- Скорее всего, памятник будет установлен в годовщину смерти Пьера неподалёку от МГУ или у Российского университета дружбы народов, - поделился с «КП» директор певца Сергей Дворцов.