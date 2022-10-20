Испанию атакуют британские алкоголики Фото: Юлия СМИРНОВА

В дополнение к росту цен и энергетическому кризису, общим для всех стран Евросоюза, в Испании есть еще одна беда – алкотуристы из Британии, которые едут в страну за дешевой выпивкой.

Особенно актуальна эта проблема для Балеарских островов, расположенных на западе страны в Средиземном море. Четыре самых крупных острова архипелага - Мальорка, Менорка, Ибица и Форментера - превратились в настоящую мекку для любителей спиртного, подавляющее количество которых прибывает из Туманного Альбиона.

По оценке властей островов, в теплый сезон количество людей на островах вырастает в полтора раза, и на 1,2 миллиона местных жителей приходится более 600 тысяч охотников за горячительным.

Несмотря на то, что туристы являются основным источником прибыли, местные жители их не любят из-за неподобающего поведения.

Чтобы хоть как-то обуздать алкотуристов, на островах действует система штрафов, которая, впрочем, никого не останавливает.

Теперь же власти Балеарских островов собрались решить проблему дешевых алкотуров раз и навсегда: они просят правительство страны выделить им деньги на реорганизацию курортов. Согласно подсчетам, уложиться хотят в 10 миллионов евро.

За эти деньги планируется выкупить дешевые отели (1-3 звезды) и дешевые питейные заведения, которые предполагается просто снести, а на их месте построить приличные гостиницы и рестораны, которые будут привлекать приличных и состоятельных туристов.