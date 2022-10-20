Принц Гарри рискует окончательно испортить отношения с королем Карлом III

Карл III и Камилла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Король Великобритании Карл III может запретить своему младшему сыну, принцу Гарри, появиться на своей коронации в том случае, если сбежавший наследник престола в своих мемуарах заденет супругу короля, Камиллу.

От Гарри, обещавшего открыть в мемуарах всю правду о своей жизни, ожидают рассказа о крахе брака его родителей – принца Чарльза и принцессы Дианы. При этом предполагается, что в книге будет освещена и персона нынешней королевы-консорта Камиллы, роман принца Чарльза с которой частично стал причиной развала брака с Дианой.

– Почти все, что делал Чарльз на протяжении последних 20 лет, было направлено на то, чтобы Камиллу приняла общественность. Он любит ее, он готов бесконечно ее защищать и он не может жить без нее. Королева в конце концов приняла это, – рассказал изданию Daily Beast друг Камиллы.

Источник также отметил, что нынешний король Британии Карл III бесконечно терпеливо сносит нападки принца Гарри и его супруги Меган Маркл на себя лично и королевскую семью, но попытки оскорбить Камиллу, скорее всего, не простит.