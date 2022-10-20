В Канаде безуспешно пытаются вернуть сотрудников в офисы

Фото: pixabay.com

Никто не станет отрицать, что пандемия коронавируса изменила мир и в немалой степени коснулась рынка труда: распробовавшие вкус удаленки сотрудники компаний не спешат возвращаться в офисы, а владельцы и руководители фирм делают все возможное, чтобы не упустить ценные кадры и заставить их хоть изредка общаться друг с другом лично, а не с помощью видеоконференций.

С этой целью в офисах канадских компаний стали устраивать тренажерные залы, бесплатные рестораны или смузи-бары. Некоторые руководители пошли еще дальше и украсили рабочие помещения небольшими фонтанами и даже мини-садами.

– Мы делаем все возможное для того, чтобы наши сотрудники чувствовали себя комфортно, – заявил исполнительный директор Lightspeed Commerce Дж. Шове.

Несмотря на все ухищрения, талантливые сотрудники компаний, прекрасно понимая себе цену, не торопятся возвращаться в офисы и предпочитают большую часть времени трудиться из дома. Так, в той же монреальской Lightspeed Commerce рабочее пространство заполняется лишь 3 раза в неделю – все остальное время работа идет дистанционно.

Согласно исследованию, проведенному среди технических специалистов США, Британии и Канады, подавляющее большинство (93%) предпочитают работать удаленно или с использованием гибридного формата (дистанционная работа и редкие появления в офисе).

Работодатели признают, что удаленная работа в большинстве случаев по эффективности мало отличается от привычного офисного варианта, однако далеко не все можно сделать дистанционно. Кроме того, считают в Канаде, важен сам фактор личного общения сотрудников друг с другом и руководством компании.